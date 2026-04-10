Argentina gây tranh cãi trước World Cup

Chuỗi giao hữu thiếu sức nặng khiến quá trình chuẩn bị của nhà vô địch thế giới bị đặt dấu hỏi lớn.

Messi sắp có kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Argentina bước vào giai đoạn cuối chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng hai trận giao hữu với Honduras và Iceland tại Mỹ. Tuy nhiên, lựa chọn đối thủ tiếp tục khiến dư luận không hài lòng, khi cả hai đều bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đẳng cấp của nhà đương kim vô địch.

Theo kế hoạch, Argentina sẽ gặp Honduras vào ngày 6/6 trên sân Kyle Field (Texas), trước khi khép lại đợt tập trung bằng trận đấu với Iceland ngày 9/6 tại Jordan-Hare Stadium (Alabama). Đây được xem là “mini tiền mùa giải” của thầy trò HLV Lionel Scaloni trước khi bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch.

Vấn đề nằm ở chỗ, hai đối thủ này khó mang lại giá trị kiểm chứng thực sự. Honduras hiện chỉ đứng ngoài top 60 FIFA, trong khi Iceland cũng không còn là hiện tượng như giai đoạn 2016-2018. Với một đội tuyển hướng tới mục tiêu vô địch, những màn thử lửa như vậy bị cho là chưa đủ độ khó.

Sự hoài nghi càng tăng khi nhìn lại cả chu kỳ sau World Cup 2022. Trong suốt 4 năm qua, Argentina hiếm khi đối đầu các đội tuyển mạnh ngoài khuôn khổ vòng loại Nam Mỹ hay Copa America. Thay vào đó là hàng loạt trận giao hữu với Panama, Curaçao, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico hay Angola. Gần đây nhất, họ còn phải chọn Zambia và Mauritania như phương án thay thế sau khi kế hoạch tổ chức Finalissima đổ bể.

Những lựa chọn này khiến quá trình chuẩn bị của Argentina bị đánh giá là thiếu chiều sâu. Khi không thường xuyên chạm trán các đối thủ đẳng cấp, đội bóng của Scaloni khó có cơ hội kiểm nghiệm hệ thống và thích nghi với áp lực thực chiến ở sân chơi lớn nhất.

Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cũng đang đối mặt với những rắc rối bên ngoài sân cỏ. Chủ tịch Claudio Tapia bị điều tra liên quan đến các cáo buộc tài chính, làm gia tăng hình ảnh bất ổn trong giai đoạn nhạy cảm trước World Cup.

Dù vậy, sức hút của Argentina vẫn không hề suy giảm. Tâm điểm tiếp tục là Lionel Messi, người biến mỗi trận đấu tại Mỹ thành sự kiện lớn. Kể từ khi chuyển sang MLS, siêu sao này gần như giúp “cháy vé” mọi sân vận động anh xuất hiện, kể cả các sân bóng bầu dục cỡ lớn.

Hai trận giao hữu sắp tới vì thế vẫn hứa hẹn thu hút đông đảo khán giả. Nhưng với giới chuyên môn, điều quan trọng hơn là chất lượng chuẩn bị. Và ở khía cạnh đó, Argentina đang để lại nhiều dấu hỏi hơn là sự yên tâm trước ngày bảo vệ ngôi vương.