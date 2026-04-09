Julian Alvarez đi vào lịch sử

  • Thứ năm, 9/4/2026 06:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 9/4, tiền đạo người Argentina lập siêu phẩm giúp Atletico Madrid đánh bại Barcelona 2-0 ở tứ kết lượt đi Champions League.

Alvarez tỏa sáng trước Barcelona.

Với siêu phẩm đá phạt không cho thủ môn cơ hội cản phá ở phút 44, Alvarez đã có tổng cộng 9 pha lập công cho Atletico Madrid tại Champions League 2025/26. Tính riêng trong một mùa giải, không cầu thủ nào của "Rojiblancos" làm tốt hơn chân sút sinh năm 2000.

Alvarez vượt qua Diego Costa với 8 bàn ở mùa 2013/14, Antoine Griezmann ở mùa 2015/16 và chính anh ở mùa 2024/25 với cùng 7 pha lập công. Phong độ ở cúp châu Âu của "Người nhện" rất đáng nể, khi anh đã ghi 15 bàn trong 18 lần ra sân gần nhất tại Champions League.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Alvarez giúp Atletico kéo sập pháo đài Camp Nou lần đầu tiên sau tròn hai thập kỷ, đồng thời mang về lợi thế lớn ở lượt về vòng tứ kết.

Phát biểu sau trận đấu, đội trưởng Antoine Griezmann dành lời khen cho Alvarez: "Cậu ấy đang chơi rất tốt. Alvarez mang lại cho chúng tôi thêm sức mạnh và hy vọng cậu ấy có thể đưa chúng tôi vào chung kết".

"Trận bán kết còn khá xa, 90 phút hoặc hơn nữa. Chúng tôi sẽ giữ bình tĩnh, tự tin để hướng đến kết quả tốt nhất", ngôi sao người Pháp cho biết thêm.

Ở bên kia chiến tuyến, đội trưởng Barcelona, Ronald Araujo khẳng định: "Thi đấu trên sân nhà của Atletico Madrid rất khó khăn, nhưng nếu có ai làm được thì đó chính là chúng tôi. Chúng tôi cần có một tâm lý tích cực. Barca đến đó với mục tiêu xoay chuyển tình thế".

Barcelona nhận thất bại lịch sử trước Atletico Madrid

Rạng sáng 9/4, Barca mất người từ sớm và để thua 0-2 ngay trên sân nhà ở tứ kết lượt đi Champions League.

6 giờ trước

Duy Anh

Alvarez Alvarez Barcelona Cúp C1

    HLV Slot thua nhan Liverpool may man truoc PSG hinh anh

    HLV Slot thừa nhận Liverpool may mắn trước PSG

    27 phút trước 06:36 9/4/2026

    0

    HLV Arne Slot thẳng thắn khẳng định Liverpool may mắn khi chỉ gục ngã với tỷ số 0-2 trước PSG thuộc lượt đi tứ kết UEFA Champions League rạng sáng 9/4.

    Cau thu khien PSG day song hinh anh

    Cầu thủ khiến PSG dậy sóng

    27 phút trước 06:36 9/4/2026

    0

    Ít giờ trước trận gặp Liverpool thuộc lượt đi tứ kết Champions League, nội bộ PSG bất ngờ xáo trộn vì tình trạng của Fabian Ruiz.

