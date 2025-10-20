Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ châu Phi bị sát hại vì sa bẫy lừa đảo

  • Thứ hai, 20/10/2025 20:17 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Tài năng trẻ Cheikh Toure, xuất thân từ Senegal, trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo rúng động khi bị dụ dỗ sang Ghana bằng lời mời thử việc giả mạo.

Cheikh Toure bị lừa sang nước ngoài thử việc.

Giấc mơ bóng đá dang dở ấy kết thúc bi thảm khi anh bị bắt cóc và sát hại - một vụ án khiến cả châu Phi bàng hoàng.

Toure, từng tập luyện tại học viện Esprit Foot Yeumbeul (Senegal), được một nhóm người liên hệ và hứa hẹn cơ hội sang Ghana thử việc. Tin tưởng đây là bước ngoặt trong sự nghiệp, chàng trai trẻ lên đường nhưng không ngờ rơi vào tay một nhóm tội phạm có vũ trang.

Theo French Football Weekly, nhóm này bắt cóc Toure và yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc để được thả. Tuy nhiên, vì không thể xoay đủ số tiền, gia đình bất lực nhìn thảm kịch xảy ra. Toure bị sát hại, thi thể được phát hiện tại thành phố Kumasi, Ghana.

Bộ Ngoại giao và Hội nhập châu Phi của Senegal xác nhận cái chết vào ngày 18/10 và đang phối hợp cùng cảnh sát Ghana điều tra toàn bộ vụ việc. Chính quyền Senegal cho biết thi thể nạn nhân được đưa đến nhà xác Ebenezer Morgue (vùng Ashanti, cách thủ đô Accra khoảng 250 km) và sẽ sớm được hồi hương.

Hai nhân viên ngoại giao từ Đại sứ quán Senegal được cử tới Kumasi để hỗ trợ các thủ tục pháp lý và phối hợp đưa thi thể Toure về nước. "Chúng tôi bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đến gia đình nạn nhân, đồng thời cam kết theo dõi sát vụ việc", thông cáo nêu rõ.

Sau bi kịch này, chính phủ Senegal cảnh báo các cầu thủ trẻ và gia đình cần cảnh giác trước những lời mời thử việc hoặc chuyển nhượng không được xác minh, đồng thời khuyến cáo mọi hoạt động ra nước ngoài phải thông qua kênh chính thức và cơ quan có thẩm quyền.

Cái chết của Toure là mất mát đau đớn với bóng đá Senegal, đồng thời cảnh tỉnh cho hàng nghìn tài năng trẻ châu Phi đang mơ giấc mơ đổi đời.

Lào dùng đội hình U22 đấu tuyển Việt Nam

Lào sẽ sử dụng đội hình gồm phần lớn các cầu thủ thuộc lứa U22 để đấu tuyển Việt Nam ở trận lượt về bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 18/11 trên sân nhà.

2 giờ trước

Juventus soi mình trong gương của Man United

Thất bại 0-2 trước Como không chỉ khiến Juventus mất điểm, mà còn làm lộ rõ một sự thật cay đắng.

2 giờ trước

Thêm cú sốc với Liverpool

Cơn ác mộng của Liverpool tại Anfield chưa dừng lại ở thất bại 1-2 trước MU bởi họ còn phải đối mặt với nỗi lo mang tên Ryan Gravenberch.

2 giờ trước

