Ngã rẽ bất ngờ của Camavinga

Sau khi bị gạch tên ở World Cup 2026, Eduardo Camavinga quyết định trở thành sinh viên tại trường Đại học Harvard danh tiếng.

Eduardo Camavinga trở thành sinh viên tại trường Đại học Harvard

Camavinga vừa biến mùa hè đầy thất vọng thành một bước ngoặt sự nghiệp đầy trí tuệ khi chính thức ghi danh vào Đại học Harvard (Mỹ). Thay vì góp mặt ở World Cup 2026 như kỳ vọng ban đầu, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid lại lựa chọn giảng đường để theo học chuyên ngành Kinh doanh giải trí, truyền thông và thể thao tại ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới.

Quyết định này được đưa ra sau khi Camavinga nhận tin không vui từ HLV Didier Deschamps. Do phong độ không ổn định tại sân Bernabeu mùa qua, anh không có tên trong danh sách đội tuyển Pháp hành quân tới Bắc Mỹ. Đây được coi là một cú sốc lớn đối với cầu thủ 23 tuổi, bởi "Les Bleus" vốn là ứng cử viên cho ngôi vô địch thế giới mùa hè năm nay.

Thay vì dành thời gian nghỉ dưỡng để quên đi nỗi buồn, Camavinga nhanh chóng lấy lại tinh thần và tập trung vào những mục tiêu xa hơn. Trên trang cá nhân, anh tự hào chia sẻ hình ảnh tại Massachusetts (Mỹ) trong vai trò một sinh viên.

Khóa học tại Harvard mà anh theo đuổi vốn là điểm đến quen thuộc của nhiều ngôi sao hạng A và các vận động viên đỉnh cao muốn chuẩn bị nền tảng kiến thức quản trị cho tương lai sau khi giải nghệ.

Khoảnh khắc Camavinga xin lỗi người hâm mộ Real Madrid Hình ảnh được cổ động viên Real Madrid đăng tải sáng 22/4 sau trận đấu giữa Real Madrid và Deportivo Alaves tại vòng 33 La Liga đang nhận được sự chú ý.