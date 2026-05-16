Bị gạch tên khỏi World Cup, Camavinga tính đường rời Real

Eduardo Camavinga đang trải qua giai đoạn khó khăn sau khi bất ngờ bị HLV Didier Deschamps gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Pháp dự World Cup 2026.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến phong độ thiếu ổn định của tiền vệ 23 tuổi. Dù vẫn cho thấy những khoảnh khắc đẳng cấp với nguồn năng lượng dồi dào và khả năng pressing ấn tượng, Camavinga lại không thể duy trì sự ổn định để chiếm suất đá chính thường xuyên tại Real Madrid. Những màn trình diễn thất thường, cộng thêm sự bất ổn chung của đội bóng Hoàng gia, khiến anh dần đánh mất vị thế.

Trong nhiều tháng, Camavinga vẫn khẳng định mong muốn gắn bó lâu dài với sân Santiago Bernabeu. Tuy nhiên, cú sốc bị loại khỏi đội tuyển Pháp dường như đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cầu thủ này. Theo Fichajes, những người thân cận với Camavinga xem đây là “hồi chuông cảnh tỉnh” buộc anh phải cân nhắc tương lai.

Điều đó khiến khả năng rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè bắt đầu được Camavinga xem xét nghiêm túc. Ở tuổi 23, tiền vệ người Pháp vẫn là cái tên được nhiều ông lớn châu Âu theo dõi sát sao nhờ tiềm năng phát triển lớn. Real Madrid dường như cũng sẵn sàng chia tay tiền vệ người Pháp nếu nhận được đề nghị đủ sức nặng.

MU là một trong những đội bóng đang theo dõi tình hình của Camavinga. Mức giá để sở hữu cựu cầu thủ Rennes vào khoảng 80 triệu euro.

