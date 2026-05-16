Bị gạch tên khỏi World Cup, Camavinga tính đường rời Real

  • Thứ bảy, 16/5/2026 05:33 (GMT+7)
Eduardo Camavinga đang trải qua giai đoạn khó khăn sau khi bất ngờ bị HLV Didier Deschamps gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Pháp dự World Cup 2026.

Camavinga không được dự World Cup.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến phong độ thiếu ổn định của tiền vệ 23 tuổi. Dù vẫn cho thấy những khoảnh khắc đẳng cấp với nguồn năng lượng dồi dào và khả năng pressing ấn tượng, Camavinga lại không thể duy trì sự ổn định để chiếm suất đá chính thường xuyên tại Real Madrid. Những màn trình diễn thất thường, cộng thêm sự bất ổn chung của đội bóng Hoàng gia, khiến anh dần đánh mất vị thế.

Trong nhiều tháng, Camavinga vẫn khẳng định mong muốn gắn bó lâu dài với sân Santiago Bernabeu. Tuy nhiên, cú sốc bị loại khỏi đội tuyển Pháp dường như đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cầu thủ này. Theo Fichajes, những người thân cận với Camavinga xem đây là “hồi chuông cảnh tỉnh” buộc anh phải cân nhắc tương lai.

Điều đó khiến khả năng rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè bắt đầu được Camavinga xem xét nghiêm túc. Ở tuổi 23, tiền vệ người Pháp vẫn là cái tên được nhiều ông lớn châu Âu theo dõi sát sao nhờ tiềm năng phát triển lớn. Real Madrid dường như cũng sẵn sàng chia tay tiền vệ người Pháp nếu nhận được đề nghị đủ sức nặng.

MU là một trong những đội bóng đang theo dõi tình hình của Camavinga. Mức giá để sở hữu cựu cầu thủ Rennes vào khoảng 80 triệu euro.

Phản ứng của CĐV Real Madrid khi Mbappe vào sân Phút 69 trong trận Real Madrid thắng Real Oviedo 2-0 tại vòng 36 La Liga 2025/26, Mbappe được tung vào sân thay Gonzalo Garcia và nhận không ít sự phẫn nộ từ CĐV trên khán đài.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Tương lai của Mbappe nếu Mourinho tới Real Madrid

Dù bị CĐV la ó và công khai mâu thuẫn với HLV Alvaro Arbeloa, Kylian Mbappe vẫn được Real Madrid giữ lại để trở thành trung tâm trong kế hoạch dưới thời Jose Mourinho.

    Mainoo phá vỡ im lặng về Amorim

    51 phút trước 06:52 16/5/2026

    Kobbie Mainoo thừa nhận từng nghĩ tới chuyện rời MU sau quãng thời gian bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi đội hình.

    Thời điểm Chelsea chốt HLV mới

    54 phút trước 06:48 16/5/2026

    Chelsea muốn chốt HLV trưởng mới chỉ ít ngày sau chung kết FA Cup, với Xabi Alonso đang là ứng viên sáng giá nhất.

