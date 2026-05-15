Eduardo Camavinga không có tên trong danh sách tuyển Pháp dự World Cup 2026 sau mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương và phong độ thiếu ổn định.

Camavinga bị loại khỏi tuyển Pháp dự World Cup

Ngày 14/5, HLV Didier Deschamps công bố danh sách 26 cầu thủ của Pháp tham dự World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

Quyết định gây chú ý lớn nhất là việc Eduardo Camavinga bị gạch tên. Tiền vệ của Real Madrid từng cùng tuyển Pháp vào chung kết World Cup 2022 và được xem là một trong những tài năng quan trọng của bóng đá Pháp trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, Deschamps cho rằng Camavinga vừa trải qua mùa giải khó khăn với nhiều chấn thương và thời lượng thi đấu giảm đáng kể.

“Mùa giải của cậu ấy không thuận lợi. Camavinga chơi ít hơn và gặp nhiều vấn đề về thể trạng. Tôi hiểu sự thất vọng của cậu ấy”, Deschamps chia sẻ.

Ngoài Camavinga, thủ môn Lucas Chevalier của Paris Saint-Germain cũng bị loại sau khi mất vị trí bắt chính vào tay Matvei Safonov. Chevalier chưa thi đấu kể từ cuối tháng 1.

Ở chiều ngược lại, Deschamps trao cơ hội cho thủ môn trẻ Robin Risser sau mùa giải bùng nổ cùng RC Lens. Người gác đền này vừa nhận giải thủ môn hay nhất Ligue 1.

Trên hàng công, tuyển Pháp vẫn sở hữu dàn sao đáng gờm với Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki hay Désiré Doué.

Đáng chú ý, tiền đạo Randal Kolo Muani cũng không góp mặt trong danh sách cuối cùng dù từng ghi bàn ở bán kết World Cup 2022 trước Morocco. Thay vào đó, Jean-Philippe Mateta được triệu tập sau mùa giải ấn tượng cùng Crystal Palace.

Tuyển Pháp nằm ở bảng I cùng Senegal, Iraq và Na Uy. Đội bóng áo lam tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

World Cup 2026 cũng sẽ là giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps trên cương vị HLV tuyển Pháp trước khi nhiều khả năng nhường ghế lại cho huyền thoại Zinedine Zidane.