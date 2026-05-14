Lê Quang Liêm đặt tham vọng chinh phục eSports World Cup

Kỳ thủ Lê Quang Liêm đang tập trung cao độ cho vòng loại tại Mỹ nhằm tranh suất tham dự eSports World Cup 2026, giải đấu danh giá bậc nhất của thể thao điện tử thế giới.

Kiện tướng số một Việt Nam tham vọng chinh phục bộ môn cờ vua dưới hình thức mới. Ảnh: Saint Louis Grand Chess Tour.

Lê Quang Liêm - kỳ thủ số một Việt Nam, vừa công bố kế hoạch chinh phục những đỉnh cao mới trong năm 2026 với trọng tâm là hệ thống giải đấu thuộc eSports World Cup (EWC). Đây là đấu trường hội tụ những vận động viên thể thao điện tử xuất sắc, và cờ vua đã chính thức trở thành một phần của hệ sinh thái giải thưởng danh giá này.

Mục tiêu lớn nhất của anh Quang Liêm trong năm nay là góp mặt tại vòng chung kết EWC diễn ra vào tháng 8 tới tại Saudi Arabia. Do chưa có cơ hội tham dự vào năm ngoái, kỳ thủ bày tỏ sự hào hứng đặc biệt đối với sân chơi này. Tuy nhiên, để hiện thực hóa giấc mơ, anh phải vượt qua thử thách đầu tiên tại Mỹ.

Cụ thể, cuối tuần này, anh sẽ tham dự giải DreamHack Atlanta: Road to EWC tại Georgia World Congress Center, Mỹ. Đây là giải đấu mang tính quyết định, nơi anh phải nỗ lực lọt vào nhóm 4 kỳ thủ dẫn đầu để chính thức sở hữu tấm vé tới Saudi Arabia.

“Năm ngoái Liêm chưa có dịp tham dự, nên năm nay Liêm rất hào hứng muốn thử sức ở sân chơi đặc biệt này”, kỳ thủ chia sẻ trên trang cá nhân về quyết tâm của mình trước thềm giải đấu tại Atlanta.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp cờ vua được coi như một bộ môn eSport và được đưa vào hệ thống EWC. Ảnh: EWC.

Bên cạnh mục tiêu EWC, Quang Liêm cũng sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại ASEAN eSports Chess Cup 2026 diễn ra vào ngày 13/6 tại Bangkok, Thái Lan. Đây là giải đấu quy tụ 11 kỳ thủ hàng đầu khu vực cùng 5 khách mời quốc tế.

Đáng chú ý, sự kiện này có sự tham gia của "vua cờ" Magnus Carlsen, người mà Quang Liêm đang rất mong chờ được tái đấu trên nền tảng điện tử.

Tại một giải đấu eSports, kỳ thủ số một Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung cao độ như các giải đấu truyền thống. Đây là năm thứ 2 liên tiếp cờ vua được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của giải đấu danh giá này.

Cờ vua đang khẳng định vị thế mới khi được xem như một bộ môn eSports hiện đại. Dù vẫn giữ nguyên tính chất của những ván đấu cân não, thể thức thi đấu đã có sự thay đổi căn bản. Thay vì ngồi đối diện qua bàn cờ gỗ, các kỳ thủ giờ đây tập trung tại một địa điểm nhưng thực hiện các nước đi trực tiếp trên hệ thống máy tính.

Quang Liêm cho biết anh đã có kinh nghiệm với thể thức này từ hệ thống giải Champions Chess Tour. Anh đánh giá đây là mô hình thi đấu rất mới mẻ, hiện đại và đầy năng động, phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu.

Sự kết hợp giữa cờ vua và thể thao điện tử được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới cho bộ môn lâu đời này. Việc thay đổi phương thức tiếp cận sẽ là cầu nối hiệu quả để đưa cờ vua đến gần hơn với giới trẻ. Những giải đấu sắp tới của Lê Quang Liêm là bước tiến quan trọng của cờ vua Việt Nam trên bản đồ thể thao điện tử thế giới.