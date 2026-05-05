Đội eSports Việt đạt cột mốc lịch sử

The Expendables (TE) trở thành đội tuyển PUBG eSports Việt Nam đầu tiên đạt cột mốc lịch sử 1 triệu USD tổng tiền thưởng sau khi kết thúc giải đấu PVS 2026 Phase 1.

The Expendables (TE) chính thức xác lập kỷ lục mới cho thể thao điện tử eSports PUBG Việt Nam. Sau khi kết thúc giải đấu PVS 2026 Phase 1 với vị trí Á quân, tổng số tiền thưởng mà đội tuyển này tích lũy được trong lịch sử thi đấu đã vượt ngưỡng 1 triệu USD (hơn 25 tỷ đồng ). Đây là con số chưa từng có đối với một đội tuyển PUBG tại khu vực.

Nền móng cho kỷ lục này bắt nguồn từ chiến tích của đội tại giải vô địch thế giới PUBG Global Championship (PGC) 2024. Ở sự kiện diễn ra ở Malaysia, TE đã xuất sắc vượt qua các đối thủ sừng sỏ từ Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu để bước lên ngôi vị cao nhất. Chức vô địch thế giới mang về cho đội 500.000 USD tiền thưởng gốc và giúp họ nhận thêm một khoản lớn từ doanh thu bán vật phẩm ảo trong trò chơi.

Thành công của TE gắn liền với những cái tên nổi bật như Clories, TanVuu và DuckHjeuz. Trong đó, Clories từng gây chấn động truyền thông quốc tế với danh hiệu MVP (Tuyển thủ xuất sắc) tại giải thế giới. Sự ổn định về phong độ của bộ khung này đã giúp TE liên tục góp mặt tại các giải đấu lớn thuộc hệ thống PUBG Global Series (PGS) và mới đây nhất là suất tham dự Esports World Cup 2026 tại Saudi Arabia sau khi hợp tác với GAM, đối tác chính thức của EWC tại Việt Nam.

Tính đến tháng 5, TE đã trở thành đội tuyển PUBG Esports dẫn đầu Việt Nam về tổng giá trị tiền thưởng. Việc cán mốc 1 triệu USD minh chứng cho sự phát triển bền vững, thể hiện vị thế của Việt Nam trên bản đồ PUBG thế giới - khu vực vốn luôn được đánh giá cao về kỹ năng cá nhân và phong cách bắn mạo hiểm.

Tuy nhiên, TE chưa phải tổ chức eSports thành công nhất Việt Nam về mặt tiền thưởng. Đội hiện chỉ duy trì bộ môn PUBG ở thành tích cao, mô hình không mở rộng ra chiều ngang với nhiều game khác. So với TE, Team Flash hay Cerberus tích lũy được tổng tiền thưởng lớn hơn nhờ đầu tư vào cả PUBG, Liên Minh Huyền Thoại và Liên Quân Mobile.

Sắp tới, mục tiêu của The Expendables là chinh phục những nấc thang mới tại đấu trường quốc tế. Với tấm vé dự Esports World Cup, đội tuyển đang đứng trước cơ hội tiếp tục gia tăng quỹ tiền thưởng và củng cố vị thế của mình.