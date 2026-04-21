MU của Carrick xứng đáng thay Arsenal đua vô địch

Giải Ngoại hạng Anh bước qua vòng 33 với cuộc đua vô địch đang diễn ra giữa Arsenal với 70 điểm và kẻ bám đuổi Manchester City với 67 điểm.

Carrick rất mát tay khi dẫn dắt MU.

Tuy nhiên, sự chú ý của các chuyên gia không hoàn toàn đổ dồn vào hai cái tên này. Ở vị trí thứ 3, Manchester United âm thầm tạo nên một chiến dịch hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay của Michael Carrick với 58 điểm, ngang bằng với hiện tượng Aston Villa.

Sự tiếc nuối mang tên Carrick

Mùa giải năm nay, Ngoại hạng Anh được cấp 5 suất tham dự Champions League. Điều này đồng nghĩa với việc nửa đỏ thành Manchester gần như cầm chắc tấm vé bước ra sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa sau. Chiến thắng thuyết phục trên sân của Chelsea vào cuối tuần qua giúp đội bóng của Carrick nới rộng khoảng cách với chính đối thủ đang xếp thứ 6 lên thành 10 điểm.

Với 5 vòng đấu còn lại, "Quỷ đỏ" chỉ cần giành thêm 2 chiến thắng là sẽ chính thức điền tên mình vào giải đấu cao nhất lục địa già. Thậm chí, ngay cả khi những đội bám đuổi như Chelsea hay Brentford có xuất thần giành trọn vẹn điểm số ở toàn bộ chặng đường cuối, họ vẫn không thể san lấp được khoảng cách này.

Việc sớm chốt hạ tấm vé dự cúp châu Âu từ một vị trí đầy khủng hoảng trước đó là một thành công ngoài mong đợi. Điều duy nhất khiến những người yêu mến Manchester United cảm thấy nuối tiếc lúc này là việc Carrick xuất hiện quá muộn màng. Phải mãi đến giữa tháng 1, cựu tiền vệ tài hoa này mới chính thức được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên tạm quyền để dọn dẹp tàn dư của người tiền nhiệm.

Ngay khi tiếp quản chiếc ghế nóng, Carrick đập tan mọi hoài nghi bằng một màn ra mắt không thể ấn tượng hơn. Đội chủ sân Old Trafford xuất sắc đánh bại đại kình địch Manchester City với tỷ số 2-0, trước khi tiếp tục hành quân đến thủ đô London và hạ gục đội đầu bảng Arsenal cũng với tỷ số 2-0.

Hai chiến thắng vang dội này là minh chứng rõ nét nhất cho thấy đội bóng dưới thời Carrick sở hữu đủ bản lĩnh để quật ngã những ứng cử viên vô địch ngay ở thời điểm đối phương đang có phong độ thăng hoa nhất. Những sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý, sự điềm tĩnh và khả năng thấu hiểu tâm lý phòng thay đồ đã giúp ông đánh thức bản năng chiến thắng của một tập thể từng rệu rã.

Amorim khiến MU rơi nhiều điểm hồi đầu mùa.

Phong độ áp đảo và lời thách thức cho tương lai

Sức mạnh của Manchester United hoàn toàn không phải là hiện tượng nhất thời. Nếu xét trên một chặng đường dài kể từ khi Carrick lên nắm quyền, thành tích của họ là vô cùng đáng nể. Trải qua 12 vòng đấu, đội bóng thành Manchester giành được tới 8 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 2 trận, thu về tổng cộng 26 điểm.

Cùng trong thời gian đó, ứng cử viên số một là Arsenal lại cho thấy sự hụt hơi rõ rệt khi chỉ giành được 6 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại, thu về vỏn vẹn 20 điểm. Đối thủ cùng thành phố Manchester City thi đấu ít hơn một trận, mang về 7 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 thất bại trong 11 vòng đấu, tương đương 24 điểm. Cỗ máy chiến thắng của Pep Guardiola sẽ chỉ có thể vượt lên trên thành tích của Carrick nếu giải quyết thành công đối thủ Burnley trong trận đấu bù.

Những con số thống kê này càng trở nên ấn tượng hơn khi nhìn vào xuất phát điểm của vị chiến lược gia trẻ tuổi. Carrick phải tiếp quản một mớ hỗn độn trong thế bị động, hoàn toàn không có thời gian để lựa chọn nhân sự hay xây dựng triết lý từ giai đoạn tiền mùa giải. Ngược lại, Guardiola dành cả một thập kỷ để nhào nặn đội chủ sân Etihad.

Sự lột xác ngoạn mục này đang gieo vào lòng người hâm mộ những hy vọng to lớn. Khi mùa bóng mới khởi tranh, Carrick sẽ có một mùa hè trọn vẹn để tinh chỉnh lực lượng và truyền tải các ý tưởng chiến thuật sâu sắc hơn. Manchester United chắc chắn sẽ là một thế lực cực kỳ đáng xem, sẵn sàng chen chân vào cuộc chiến vương quyền cùng Manchester City và Arsenal tại sân chơi Ngoại hạng Anh cũng như trên đấu trường Champions League.