Carrick khiến Manchester United im tiếng chỉ trích

Giữa hoài nghi và áp lực, Michael Carrick đáp trả bằng điều quan trọng nhất với Manchester United lúc này: chiến thắng.

Manchester United không chơi thứ bóng đá hoa mỹ tại Stamford Bridge thuộc vòng 33 Premier League rạng sáng 19/4. Họ không áp đảo, không tạo thế trận vượt trội, thậm chí nhiều thời điểm lép vế trước Chelsea. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội rời sân với 3 điểm lại là MU.

Và đó chính là khác biệt lớn nhất dưới thời Michael Carrick.

Carrick hiểu MU cần gì lúc này

Sau thất bại sốc trước Leeds United, làn sóng nghi ngờ bắt đầu nổi lên. Người ta đặt câu hỏi liệu Carrick có đủ tầm dẫn dắt MU lâu dài hay không. Sự điềm tĩnh từng được xem là điểm mạnh bỗng bị gán thành thiếu cá tính. Sự im lặng bị hiểu thành bảo thủ.

Nhưng Carrick không tranh cãi. Ông trả lời bằng kết quả.

Chiến thắng 1-0 trước Chelsea không phải màn trình diễn để đưa vào sách giáo khoa. Tuy nhiên, MU của nhiều năm qua đã quá quen với những trận đá đẹp nhưng mất điểm, hoặc chơi tốt rồi tự sụp đổ. Trong bối cảnh ấy, thắng xấu còn quý hơn hòa đẹp.

Khi Sir Alex Ferguson rời ghế, MU trải qua nhiều đời HLV với đủ phong cách khác nhau. Có người mang đến ý tưởng lớn, có người hứa hẹn cách mạng chiến thuật, có người được kỳ vọng tạo ra bản sắc mới.

Nhưng vấn đề kéo dài của đội chủ sân Old Trafford không nằm ở lời hứa. Nó nằm ở sự ổn định.

Carrick đáp trả mọi hoài nghi.

Carrick dường như hiểu điều đó. Ông không cố biến MU thành phiên bản nào khác chỉ sau vài tháng. Ông chọn cách thực tế hơn: tổ chức chặt chẽ, ưu tiên điểm số, kiểm soát rủi ro và giữ phòng thay đồ cân bằng.

Đó là lý do MU thắng 8 trong 12 trận Premier League dưới thời Carrick, bằng số trận thắng của 21 vòng đầu mùa.

Con số ấy không biết nói dối.

Trong bóng đá hiện đại, nhiều HLV thích tạo dấu ấn bằng triết lý. Carrick chọn thứ đơn giản hơn: giải quyết vấn đề trước mắt. MU cần trở lại Champions League, cần lấy lại niềm tin, cần thoát khỏi cảm giác mong manh đã kéo dài quá lâu.

Vì thế, chiến thắng trước Chelsea mang ý nghĩa lớn hơn 3 điểm. Nó cho thấy MU biết cách phản ứng sau cú ngã.

Người điềm tĩnh giữa cơn bão Old Trafford

Carrick từng là mẫu cầu thủ ít ồn ào nhưng cực kỳ giá trị. Khi làm HLV, ông vẫn giữ nguyên khí chất ấy.

Sau trận thua Leeds, ông nói: “Bạn có thể thua những trận đấu bóng đá. Điều quan trọng là phải đứng dậy trở lại. Thế giới không chấm hết vì một thất bại”.

Đó không phải câu nói xã giao. Đó là tư duy của người hiểu cuộc đua đường dài.

MU thắng Chelsea trong bối cảnh hàng thủ tan hoang. Matthijs de Ligt chấn thương, Lisandro Martinez và Harry Maguire treo giò, còn Leny Yoro dính vấn đề ở buổi tập cuối.

Carrick buộc phải ghép cặp Noussair Mazraoui và Ayden Heaven, trong đó Heaven mới 19 tuổi. Đó là canh bạc bắt buộc, nhưng MU vẫn đứng vững.

Bên trên hàng thủ ấy, Bruno Fernandes tiếp tục là thủ lĩnh. Đường kiến tạo cho Matheus Cunha ghi bàn quyết định một lần nữa cho thấy giá trị của đội trưởng người Bồ Đào Nha.

Carrick cười và từ chối nhận công về pha bóng đó. Chi tiết nhỏ, nhưng nói lên nhiều điều: ông không tìm ánh đèn cho bản thân.

Tương lai của Carrick tại Old Trafford chắc chắn còn phải chờ đánh giá cuối mùa. MU vẫn có những trận chơi thiếu sắc bén, vẫn còn nhiều câu hỏi về khả năng đua đường dài.

Nhưng lúc này, ông đang làm điều không nhiều người tiền nhiệm làm được: giữ MU trong cuộc chơi.

Giữa một CLB thường xuyên sống bằng cảm xúc cực đoan, Carrick mang đến sự bình tĩnh. Và đôi khi, đó chính là nền móng đầu tiên để xây lại một đội bóng lớn.