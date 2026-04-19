CĐV MU nổi giận, tố bị trọng tài xử ép

Quyết định của trọng tài Paul Tierney tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi tại Premier League.

Trọng tài Paul Tierney gây phẫn nộ.

Trong trận thua 1-2 của MU trước Leeds tại vòng 32 Premier League hôm 14/4, trọng tài Tierney đã rút thẻ đỏ trực tiếp với Lisandro Martinez sau pha kéo tóc Dominic Calvert-Lewin. Quyết định này vấp phải phản ứng dữ dội, khi HLV Michael Carrick gọi đó là "một quyết định gây sốc", còn đội trưởng Bruno Fernandes cho rằng "luật lệ đang được áp dụng khác nhau với từng người".

Đến ngày 18/4, trong trận hòa 0-0 giữa Brentford và Fulham ở vòng 33 Premier League, một tình huống tương tự lại xảy ra khi Dango Ouattara kéo tóc Calvin Bassey. Tuy nhiên, cầu thủ của Brentford không bị trọng tài Tierney xử phạt. Điều này càng khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về tính nhất quán trong các quyết định của tổ trọng tài và VAR.

Ouattara không bị phạt thẻ trong tình huống này.

Sự việc chưa dừng lại khi đoạn video khác cho thấy hậu vệ Kenny Tete cũng từng có hành vi tương tự với Antoine Semenyo mà không phải nhận thẻ.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV "Quỷ đỏ" bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng đội bóng của họ bị đối xử bất công. Một tài khoản viết: "Tại sao cùng là một tình huống nhưng cách phạt thẻ lại khác?". Một CĐV khác bình luận: "MU có lẽ là đội bị ghét nhất Premier League".

Trong bối cảnh cuộc đua giành vé dự Champions League đang bước vào giai đoạn quyết định, việc bị phạt thẻ đỏ gây tranh cãi như trường hợp của Martinez rõ ràng ảnh hưởng không ít tới kế hoạch nhân sự của MU.

Dù vậy, thầy trò HLV Carrick vẫn xây chắc vị trí thứ 3. Rạng sáng 19/4, "Quỷ đỏ" vừa có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Chelsea trên sân khách ở vòng 33 Premier League.

