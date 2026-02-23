Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Án cấm thi đấu dành cho cầu thủ Benfica

  • Thứ hai, 23/2/2026 21:33 (GMT+7)
Gianluca Prestianni tạm thời bị treo giò 1 trận trong lúc UEFA mở cuộc điều tra về cáo buộc phân biệt chủng tộc ở trận Benfica thua Real Madrid 0-1 thuộc lượt đi vòng play-off Champions League hôm 18/2.

Trong thông cáo chính thức phát đi vào tối 23/2, UEFA cho biết đã chỉ định một Thanh tra Đạo đức và Kỷ luật (EDI) để điều tra cáo buộc hành vi phân biệt đối xử xảy ra ở trận đấu giữa Benfica và Real Madrid.

Dựa trên báo cáo tạm thời của EDI, Ủy ban Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật (CEDB) quyết định treo giò tạm thời Prestianni 1 trận tại các giải đấu cấp CLB của UEFA, do có dấu hiệu vi phạm Điều 14 trong Quy định Kỷ luật liên quan đến hành vi phân biệt đối xử.

UEFA nhấn mạnh án treo giò chỉ mang tính tạm thời và không ảnh hưởng đến phán quyết cuối cùng sau khi cuộc điều tra hoàn tất. UEFA cũng khẳng định sẽ công bố thêm thông tin khi có kết luận chính thức. Như vậy, Prestianni sẽ không thể ra sân khi Benfica tái đấu Real Madrid vào ngày 26/2.

Theo thông tin ban đầu, Prestianni được cho là có hành vi xúc phạm mang tính kỳ thị với ngôi sao người Brazil của Real Madrid trong trận lượt đi. Tình huống xảy ra sau khi Vinicius ghi bàn trong hiệp hai.

Truyền hình ghi lại hình ảnh cầu thủ Benfica dùng áo che miệng trong lúc lời qua tiếng lại căng thẳng với nhóm cầu thủ Real. Ngay sau đó, Vinicius lao đến báo cáo với trọng tài về việc anh bị lăng mạ phân biệt chủng tộc. Trận đấu phải tạm dừng 10 phút để trọng tài xử lý.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên làn sóng phẫn nộ về nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá, đặc biệt khi Vinicius nhiều lần trở thành mục tiêu của các hành vi tương tự trong những năm gần đây.

Minh Nghi

Benfica Benfica

