Brazil đẩy nhanh 'Luật Vinicius' sau vụ việc ở Champions League

Sự cố liên quan đến Vinicius và Gianluca Prestianni tại trận Benfica gặp Real Madrid đang khiến Quốc hội Brazil thúc ép thông qua gấp một đạo luật chống phân biệt chủng tộc trên toàn quốc.

Vinicius thường xuyên là tâm điểm của phân biệt chủng tộc.

Những gì xảy ra ở sân Da Luz tuần rồi không chỉ dừng lại trong phạm vi một trận đấu Champions League. Tại Brazil, làn sóng phản ứng đang lan sang cả chính trường. Hạ viện nước này được thúc giục tăng tốc thông qua cái gọi là “Luật Vinicius”, một dự thảo nhằm siết chặt các biện pháp chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá.

Đề xuất vốn được trình trước đó, nhưng sau sự cố giữa Vinicius Jr và Gianluca Prestianni, đảng Chủ nghĩa Xã hội và Tự do (PSOL) yêu cầu đẩy nhanh quá trình áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Quan điểm của họ rõ ràng: các vụ việc mang động cơ chủng tộc không thể tiếp tục bị xử lý nửa vời.

Nội dung chính của dự luật trao thêm quyền cho trọng tài. Khi xuất hiện hành vi phân biệt chủng tộc trên khán đài, trọng tài có thể tạm dừng trận đấu.

Nếu tình hình không được kiểm soát, các bước tiếp theo sẽ được kích hoạt theo một quy trình thống nhất. Mục tiêu là bảo vệ cầu thủ ngay tại thời điểm sự việc diễn ra, thay vì chỉ xử lý hậu quả sau đó.

Bên cạnh đó, dự luật đề xuất các khóa đào tạo bắt buộc cho những người làm việc trong bóng đá, từ ban tổ chức đến lực lượng an ninh. Các chiến dịch giáo dục cộng đồng cũng được đưa vào kế hoạch, cùng với một cơ chế nhận diện và xử lý thủ phạm rõ ràng hơn.

Nghị sĩ Chico Alencar, người đưa ra đề xuất ban đầu, nhấn mạnh rằng không ai nên phải trải qua những tình huống như Vinicius đang đối mặt. Ông cho rằng một chiến dịch kêu gọi “nói không với phân biệt chủng tộc” không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu hay hoạt động mang tính hình thức.

Cùng đảng với Alencar, nghị sĩ Samia Bomfim kêu gọi hoàn tất thủ tục để luật được triển khai ngay lập tức. Bà khẳng định phân biệt chủng tộc là tội ác và phải bị chống lại bằng những biện pháp thực chất.

Vinicius từ lâu đã trở thành tâm điểm của nhiều tranh cãi liên quan đến phân biệt chủng tộc tại châu Âu.

Trên thực tế, một số bang của Brazil đã đi trước một bước. Rio de Janeiro và Rio Grande do Sul áp dụng các quy định riêng với quy trình tương tự dự thảo của Hạ viện. Ở cấp độ bóng đá chuyên nghiệp, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) cũng ban hành quy định nội bộ, cho phép trừ điểm những CLB liên quan đến hành vi phân biệt chủng tộc.

Tuy nhiên, các biện pháp này mới dừng ở phạm vi địa phương hoặc trong khuôn khổ bóng đá quốc nội. “Luật Vinicius” hướng tới một khung pháp lý thống nhất trên toàn quốc. Điều đó cho thấy mức độ nghiêm trọng mà giới lập pháp Brazil nhìn nhận về vấn đề này.

Vụ việc ở trận lượt đi vòng play-off Champions League chỉ là giọt nước tràn ly. Vinicius từ lâu đã trở thành tâm điểm của nhiều tranh cãi liên quan đến phân biệt chủng tộc tại châu Âu. Những hình ảnh và diễn biến mới nhất càng làm dấy lên yêu cầu phải có hành động cụ thể, thay vì chỉ lên án bằng lời nói.

Bóng đá Brazil luôn tự hào về di sản đa sắc tộc và tinh thần cởi mở. Chính vì thế, mỗi sự cố như vậy không chỉ là câu chuyện của một cầu thủ. Nó chạm đến lòng tự tôn của cả nền bóng đá. Và lần này, phản ứng không dừng lại ở sân cỏ.

Quốc hội Brazil đang đứng trước áp lực phải biến thông điệp thành hành động. Nếu được thông qua, “Luật Vinicius” sẽ là bước đi mạnh tay nhất của nước này nhằm bảo vệ cầu thủ trước nạn phân biệt chủng tộc.

Từ một tình huống trên sân Da Luz, câu chuyện giờ đây đã trở thành vấn đề quốc gia. Và với Brazil, đó không còn chỉ là chuyện bóng đá.