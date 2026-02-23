Phòng thay đồ Benfica đã xảy ra chuyện gì?

Tiền vệ trẻ của Benfica, Gianluca Prestianni xin lỗi đồng đội vì ồn ào ngoài sân cỏ nhưng nhấn mạnh anh “rất tổn thương” trước cáo buộc từ Vinicius.

Gianluca Prestianni (trái) trong trận gặp Real Madrid.

Vụ việc giữa Prestianni và Vinicius tiếp tục phủ bóng lên Benfica trước chuyến làm khách tại Bernabeu thuộc lượt về vòng play-off Champions League sẽ diễn ra ngày 26/2. Theo Record, cầu thủ người Argentina chủ động tập hợp các đồng đội trước buổi tập hôm 22/2 ở Lisbon để nói lời xin lỗi vì những hệ lụy phát sinh sau trận Champions League gặp Real Madrid.

Prestianni thừa nhận những ngày qua không dễ chịu. Anh hiểu sự chú ý dồn dập của truyền thông tạo áp lực lên toàn đội, nhất là khi Benfica đang bước vào giai đoạn quyết định của vòng play-off. Cầu thủ trẻ này không thi đấu ở trận gặp AFS tại giải VĐQG Bồ Đào Nha do án treo giò, càng khiến câu chuyện thêm nhạy cảm.

Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, Prestianni một lần nữa khẳng định trong phòng thay đồ rằng anh không hề có bất kỳ lời lẽ phân biệt chủng tộc nào nhằm vào Vinicius. Anh cho biết mình “rất tổn thương” trước những cáo buộc từ phía ngôi sao Real Madrid, bởi chúng ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh nghề nghiệp và đời sống cá nhân.

Căng thẳng vì thế vẫn còn đó. Benfica sẽ hành quân đến sân Bernabéu trong bối cảnh bầu không khí chưa thực sự lắng xuống. Trên sân, họ phải tìm cách lật ngược thế cờ ở Champions League. Ngoài sân, họ đối diện sức ép dư luận ngày một lớn.

Với Prestianni, đây không chỉ là một trận đấu. Đó còn là cơ hội để anh khép lại những ngày sóng gió bằng câu trả lời trên sân cỏ.