Kompany không nể nang Mourinho trong vụ Prestianni - Vinicius

  • Thứ sáu, 20/2/2026 18:57 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

HLV Bayern cho rằng Mourinho đi quá giới hạn khi công kích Vinicius sau trận Real Madrid gặp Benfica thuộc lượt đi vòng play-off Champions League hôm 18/2.

HLV Bayern cho rằng Mourinho đã đi quá giới hạn khi công kích Vinicius.

Câu chuyện xoay quanh tình huống Gianluca Prestianni bị cáo buộc có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Vinicius Junior vẫn chưa lắng xuống. Và lần này, người lên tiếng không phải nhân vật trực tiếp liên quan, mà là Vincent Kompany, HLV của Bayern Munich.

Trong buổi họp báo trước vòng đấu Bundesliga, Kompany nói khá chậm rãi nhưng rõ ràng. Ông xem lại trận đấu giữa Real Madrid và Benfica và thừa nhận mình bị cuốn vào những gì đã xảy ra.

Theo cựu trung vệ Man City, cần tách bạch ba lớp sự việc: chuyện trên sân, phản ứng từ khán đài và những phát biểu sau trận. “Nếu gộp tất cả vào một, chúng ta sẽ dễ đi lạc”, ông nói.

Điều Kompany nhấn mạnh nhất là phản ứng của Vinicius. Ông không tin đó là màn kịch.

“Bạn nhìn cách cậu ấy phản ứng là hiểu. Không ai tự đẩy mình vào rắc rối như thế nếu không thực sự cảm thấy bị tổn thương. Cậu ấy không được lợi gì khi chạy đến trọng tài”, Kompany phân tích. Ông cũng nhắc đến Kylian Mbappe, người theo lời ông, vốn kín kẽ, nhưng lần này đã nói thẳng những gì mình thấy và nghe.

Vinicius anh 1

Vinicius trong trận Benfica gặp Real Madrid.

Phần gay gắt nhất trong phát biểu của Kompany lại hướng về Jose Mourinho. Nhà cầm quân người Bỉ cho rằng Mourinho đã mắc sai lầm khi nhắc tới cách ăn mừng của Vinicius để làm suy giảm tính chính đáng trong phản ứng của cầu thủ Real Madrid.

“Đó là vấn đề về lãnh đạo”, Kompany nói thẳng. Theo ông, công kích vào tính cách một cầu thủ trong bối cảnh nhạy cảm như vậy là bước đi không khôn ngoan.

Ông cũng tỏ ra không đồng tình khi Mourinho viện dẫn tên Eusebio để bảo vệ Benfica khỏi cáo buộc phân biệt chủng tộc. Kompany đặt câu hỏi: việc một CLB từng có huyền thoại da màu có đủ để khẳng định mọi thứ trong quá khứ và hiện tại đều trong sạch?

Dẫu vậy, Kompany không biến cuộc họp báo thành màn đối đầu cá nhân. Ông thừa nhận mình hiểu Mourinho là người luôn chiến đấu đến cùng vì đội bóng. Ông cũng nói chưa từng nghe điều gì xấu về cá tính của chiến lược gia người Bồ Đào Nha từ những người từng làm việc cùng ông.

Nhưng hiểu không có nghĩa là đồng tình. Theo Kompany, Mourinho đã sai, và ông hy vọng câu chuyện sẽ không bị đẩy đi xa hơn nữa. Trong một vấn đề vốn đã đủ nhạy cảm, thêm lửa chỉ khiến mọi thứ rối hơn.

Vinicius có thật sự đáng thương như ta vẫn nghĩ? Vinicius là tâm điểm những ngày gần đây của làng túc cầu khi anh là mục tiêu bị nhắm đến của các cổ động viên quá khích.

Hà Trang

Vinicius Mourinho Gianluca Prestianni Vinicius Phân biệt chủng tộc Vinicius Junior Eusébio

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

