FIFA cân nhắc đổi luật sau vụ Vinicius

  • Thứ sáu, 20/2/2026 11:28 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Một đề xuất xử phạt cầu thủ cố tình che miệng khi buông lời xúc phạm đang được thảo luận sau cáo buộc phân biệt chủng tộc tại Champions League.

Cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với Vinicius đang được điều tra. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng duy nhất của Vinicius Jr giúp Real Madrid hạ Benfica ở lượt đi play-off Champions League hôm 18/2. Nhưng tâm điểm trận đấu lại nằm ở một khoảnh khắc khác.

Ngay sau khi lập công, tiền đạo người Brazil ăn mừng rồi chạy về phía trọng tài để phản ánh lời lẽ từ Gianluca Prestianni. Nghi thức chống phân biệt chủng tộc được kích hoạt ngay lập tức và trận đấu gián đoạn khoảng 10 phút.

Kylian Mbappe cho biết đã nghe thấy Prestianni, người dùng áo che miệng khi nói, thốt ra từ "con khỉ" đề nghị treo giò cầu thủ này ở trận lượt về.

UEFA xác nhận đang điều tra "các cáo buộc hành vi phân biệt đối xử". Theo Sky Sports, quá trình có thể kéo dài ba tuần. Điều đó đồng nghĩa Prestianni vẫn có khả năng ra sân ở trận lượt về tại Bernabeu.

Benfica bác bỏ cáo buộc trên mạng xã hội, cho rằng cầu thủ Real Madrid "không thể nghe thấy điều họ nói là đã nghe thấy". CLB sau đó ra thông báo khẳng định Prestianni đang là nạn nhân của một "chiến dịch bôi nhọ". Cầu thủ người Argentina phủ nhận mọi hành vi phân biệt chủng tộc và đã tắt phần bình luận trên Instagram cá nhân.

Theo Điều 14 trong quy định kỷ luật của UEFA, hành vi phân biệt chủng tộc có thể bị treo giò 10 trận nếu bị kết luận có tội.

Án phạt tương tự từng được áp dụng với Ondrej Kudela của Slavia Prague trong vụ việc liên quan đến Glen Kamara tại Europa League.

Gianluca Prestianni anh 1

Prestianni có thể trở thành tên cho một điều luật mới của FIFA. Ảnh: Reuters.

Sự việc lần này còn mở ra một hướng đi mới. Mikael Silvestre, cựu hậu vệ Manchester United và Arsenal, hiện là thành viên hội đồng FIFA Players' Voice Panel, tiết lộ đang có thảo luận về việc xử phạt những cầu thủ cố tình che miệng khi phát ngôn trên sân.

"Nhóm WhatsApp của chúng tôi đang bàn rất nhiều về cách xử lý hành vi nói chuyện khi che miệng", Silvestre nói với Sky Sports. Ông cho rằng việc trao đổi chiến thuật là bình thường, nhưng khi có dấu hiệu thù địch rõ ràng, cần biện pháp mạnh.

FIFA chưa đưa ra quyết định chính thức. Tuy nhiên, nếu một "luật Prestianni" được hình thành, bóng đá có thể bước sang một giai đoạn kiểm soát chặt hơn những hành vi diễn ra ngay giữa sân cỏ.

Cảnh hỗn loạn sau khi Vinicius bị phân biệt chủng tộc HLV Jose Mourinho phải đích thân ra trấn an Vinicius sau sự cố ở trận play-off Champions League vào rạng sáng 18/2.

Đào Trần

Gianluca Prestianni FIFA Benfica Real Madrid Vinicius FIFA

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Đọc tiếp

Vu ky thi Vinicius lan rong toan cau hinh anh

Vụ kỳ thị Vinicius lan rộng toàn cầu

05:41 19/2/2026 05:41 19/2/2026

0

Cáo buộc phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius sau bàn thắng tại Da Luz khiến truyền thông quốc tế đồng loạt lên tiếng, làm lu mờ cả kết quả trận đấu.

UEFA dieu tra vu Vinicius bi goi la 'con khi' hinh anh

UEFA điều tra vụ Vinicius bị gọi là 'con khỉ'

16:50 18/2/2026 16:50 18/2/2026

0

UEFA vào cuộc điều tra sau khi Vinicius tố cáo bị cầu thủ Benfica phân biệt chủng tộc trong trận thắng của Real Madrid thuộc lượt đi vòng play-off Champions League rạng sáng 18/2.

Cau thu ky thi Vinicius bi dieu tra hinh anh

Cầu thủ kỳ thị Vinicius bị điều tra

15:37 19/2/2026 15:37 19/2/2026

0

Cáo buộc phân biệt chủng tộc tại sân Da Luz khiến chính phủ Bồ Đào Nha vào cuộc, đẩy vụ việc giữa Vinicius và Gianluca Prestianni vượt ra ngoài phạm vi sân cỏ.

