Benfica gặp họa vì để cầu thủ kỳ thị Vinicius

CLB Benfica, thậm chí cả Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha nhiều khả năng cũng phải nhận án phạt, nếu FIFA phát hiện có hành vi phân biệt chủng tộc.

Prestiani là tâm điểm vụ lùm xùm ở vòng play-off Champions League.

Theo La copa Sol, FIFA thông báo tới Benfica về các hình phạt có thể được áp dụng đối với CLB cũng như cầu thủ trẻ Gianluca Prestianni nếu họ bị kết luận có hành vi phân biệt chủng tộc trong cuộc điều tra đang diễn ra. Động thái này cho thấy cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đang thực thi chính sách “không khoan nhượng” đối với nạn phân biệt chủng tộc, điều được siết chặt trong những năm gần đây.

Các án phạt tiềm tàng là rất nghiêm khắc. Đối với cá nhân Prestianni, anh có thể phải nhận án treo giò từ 5 đến 10 trận.

Về phía Benfica, đội bóng Bồ Đào Nha có nguy cơ bị trừ điểm, xử thua trận, thậm chí bị loại tự động khỏi vòng đấu tiếp theo nếu đang tham dự một giải đấu cúp. Ngoài ra, mức phạt tài chính có thể dao động từ 5 đến 10 triệu euro, kèm theo các khoản phạt bổ sung khác.

Trong những kịch bản nghiêm trọng nhất, Benfica còn có thể đối mặt với án giáng hạng hoặc bị loại khỏi giải đấu đang tham dự. Liên đoàn bóng đá quốc gia liên quan cũng không nằm ngoài khả năng phải chịu các hậu quả kỷ luật từ FIFA.

Vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh các giải đấu bước vào giai đoạn quyết định. Nếu Benfica bị tuyên có tội và nhận án phạt nặng, cục diện cạnh tranh có thể thay đổi đáng kể, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của các đối thủ như Real Madrid.