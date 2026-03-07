PSG thua muối mặt trên sân nhà

Rạng sáng 7/3, PSG thua Monaco 1-3 ngay trên sân nhà ở vòng 25 Ligue 1.

PSG thắng Monaco ở Champions League nhưng lại thua tại Ligue 1.

Monaco có chiến thắng đáng nhớ trên sân của Paris Saint-Germain khi đánh bại đội chủ nhà 3-1, trong ngày tiền đạo Folarin Balogun chơi nổi bật. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2021 đội bóng xứ Công quốc giành trọn 3 điểm trên sân Parc des Princes.

Kết quả này khiến cuộc đua vô địch Ligue 1 trở nên căng thẳng hơn. PSG của HLV Luis Enrique vẫn đứng đầu bảng, nhưng khoảng cách với Lens chỉ còn 4 điểm trong khi họ đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu. Cả hai đội đều chọn cách nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Phút thứ 5, Monaco suýt có bàn mở tỷ số. Từ quả tạt của Caio Henrique, Denis Zakaria bật cao đánh đầu trong tư thế thuận lợi nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

PSG nhanh chóng đáp trả. Achraf Hakimi có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, song thủ môn Philipp Kohn phản xạ xuất sắc để cứu thua cho đội khách.

Monaco tận dụng tốt sai lầm của đối phương để mở tỷ số ở phút 27. Warren Zaire-Emery xử lý thiếu an toàn trong vòng cấm và để mất bóng. Folarin Balogun lập tức cướp được rồi chuyền sang cho Maghnes Akliouche. Cú sút của cầu thủ này chạm cột dọc trước khi bay vào lưới, đưa Monaco vượt lên dẫn trước.

PSG kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp một, có thời điểm lên tới hơn 70%. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể tạo ra những cơ hội đủ rõ ràng để tìm bàn gỡ.

Sau giờ nghỉ, Monaco tiếp tục gây bất ngờ. Phút 55, Aleksandr Golovin – vừa được tung vào sân – tung cú sút xa chính xác sau tình huống bóng bật ra từ pha xử lý của Vitinha, nâng tỷ số lên 2-0.

PSG nhen nhóm hy vọng ở phút 71. Bradley Barcola tung cú sút từ ngoài vùng cấm, bóng chạm người đổi hướng khiến thủ môn Kohn không kịp phản ứng, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Dù vậy, Monaco nhanh chóng dập tắt mọi nỗ lực của đội chủ nhà. Chỉ ít phút sau, Balogun có pha xử lý gọn gàng bên ngoài vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-1.

Ba điểm quan trọng giúp Monaco vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Công quốc tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự UEFA Champions League mùa tới.