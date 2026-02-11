Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tối hậu thư cho Sancho

  • Thứ tư, 11/2/2026 18:11 (GMT+7)
  • 42 phút trước

HLV Unai Emery ra điều kiện để Aston Villa giữ chân cầu thủ thuộc biên chế MU sau mùa giải này.

Để thuyết phục Villa ký hợp đồng dài hạn, Sancho phải chứng tỏ bản thân nhiều hơn.

Sancho gia nhập CLB chủ sân Villa Park theo dạng cho mượn một mùa, trong bối cảnh hợp đồng với MU hết hạn vào hè 2026. Đội bóng vùng Midlands trả khoảng 80% lương của cầu thủ người Anh và không mất phí mượn. Trước đó, anh từng thi đấu theo dạng tương tự tại Chelsea, song thương vụ mua đứt đổ vỡ vì khúc mắc lương bổng.

Khởi đầu chậm chạp tại Birmingham khiến nhiều người tin rằng Villa không giữ chân Sancho. Tuy nhiên, phong độ gần đây của cầu thủ 25 tuổi có dấu hiệu khởi sắc. Anh đá chính 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và đóng góp kiến tạo trong trận hòa 1-1 với Bournemouth hôm 7/2.

Dù vậy, HLV Emery thừa nhận khả năng ký hợp đồng chính thức với Sancho vẫn để ngỏ. "Cậu ấy là cầu thủ chất lượng. Nếu Sancho thể hiện phiên bản tốt nhất của mình và phù hợp với hệ thống của chúng tôi, Villa sẽ muốn giữ cậu ấy. Nhưng điều đó phụ thuộc vào phong độ và nhiều yếu tố khác", chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

HLV Emery cũng thẳng thắn đánh giá giai đoạn đầu mùa của Sancho là "chưa đạt yêu cầu", song ghi nhận sự tiến bộ trong thời gian gần đây. Để thuyết phục Villa ký hợp đồng dài hạn, Sancho phải chứng tỏ bản thân nhiều hơn.

Vấn đề của Sancho còn nằm ở tài chính. Sancho hưởng đãi ngộ khoảng 300.000 bảng/tuần ở Old Trafford, con số vượt khả năng chi trả của Villa. Nếu rời MU theo dạng tự do, anh có thể yêu cầu khoản phí lót tay đáng kể. Do đó, tương lai của Sancho vẫn cực kỳ khó đoán.

Top 10 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử MU Dù MU đã chi những khoản tiền khổng lồ cho các bản hợp đồng đình đám như Paul Pogba, Antony hay Jadon Sancho, hầu hết không đáp ứng được kỳ vọng.

MU sắp mất trắng Sancho

Tương lai của Jadon Sancho tiếp tục gây chú ý sau quãng thời gian không như ý tại Aston Villa.

10:03 4/2/2026

Sancho đi vào lịch sử

Tiền vệ Jadon Sancho của Aston Villa có một đêm thi đấu đáng nhớ tại đấu trường châu Âu.

06:11 23/1/2026

MU chấp nhận mất trắng Sancho

Tương lai của cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho tại sân Old Trafford coi như được định đoạt.

20:51 29/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Sancho Sancho

    Đọc tiếp

    Bong da tro lai o Gaza hinh anh

    Bóng đá trở lại ở Gaza

    27 phút trước 18:26 11/2/2026

    0

    Quả bóng lăn trở lại ở Gaza, giữa những bức tường đổ nát và nền đất lẫn đầy gạch vụn.

    Nghich ly cua Greenwood hinh anh

    Nghịch lý của Greenwood

    47 phút trước 18:06 11/2/2026

    0

    Dù đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ligue 1, Mason Greenwood vẫn bộc lộ những hạn chế trong màu áo Marseille.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý