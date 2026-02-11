Tối hậu thư cho Sancho

HLV Unai Emery ra điều kiện để Aston Villa giữ chân cầu thủ thuộc biên chế MU sau mùa giải này.

Để thuyết phục Villa ký hợp đồng dài hạn, Sancho phải chứng tỏ bản thân nhiều hơn.

Sancho gia nhập CLB chủ sân Villa Park theo dạng cho mượn một mùa, trong bối cảnh hợp đồng với MU hết hạn vào hè 2026. Đội bóng vùng Midlands trả khoảng 80% lương của cầu thủ người Anh và không mất phí mượn. Trước đó, anh từng thi đấu theo dạng tương tự tại Chelsea, song thương vụ mua đứt đổ vỡ vì khúc mắc lương bổng.

Khởi đầu chậm chạp tại Birmingham khiến nhiều người tin rằng Villa không giữ chân Sancho. Tuy nhiên, phong độ gần đây của cầu thủ 25 tuổi có dấu hiệu khởi sắc. Anh đá chính 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và đóng góp kiến tạo trong trận hòa 1-1 với Bournemouth hôm 7/2.

Dù vậy, HLV Emery thừa nhận khả năng ký hợp đồng chính thức với Sancho vẫn để ngỏ. "Cậu ấy là cầu thủ chất lượng. Nếu Sancho thể hiện phiên bản tốt nhất của mình và phù hợp với hệ thống của chúng tôi, Villa sẽ muốn giữ cậu ấy. Nhưng điều đó phụ thuộc vào phong độ và nhiều yếu tố khác", chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

HLV Emery cũng thẳng thắn đánh giá giai đoạn đầu mùa của Sancho là "chưa đạt yêu cầu", song ghi nhận sự tiến bộ trong thời gian gần đây. Để thuyết phục Villa ký hợp đồng dài hạn, Sancho phải chứng tỏ bản thân nhiều hơn.

Vấn đề của Sancho còn nằm ở tài chính. Sancho hưởng đãi ngộ khoảng 300.000 bảng/tuần ở Old Trafford, con số vượt khả năng chi trả của Villa. Nếu rời MU theo dạng tự do, anh có thể yêu cầu khoản phí lót tay đáng kể. Do đó, tương lai của Sancho vẫn cực kỳ khó đoán.

