Trọng tài bị tố xử ép Man City

  • Thứ tư, 18/3/2026 06:21 (GMT+7)
Trọng tài Clément Turpin bị đánh giá mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận Manchester City thua Real Madrid 1-2 ở lượt về vòng 16 đội Champions League.

Rayan Cherki bị hậu vệ Fran García phạm lỗi.

Theo phân tích từ El Pais, trọng tài Turpin và tổ VAR xử lý sai ở ít nhất hai tình huống quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. "Vua áo đen" người Pháp từ chối ít nhất hai quả phạt đền rõ ràng cho Manchester City.

Ngay phút thứ 10, Rayan Cherki của Manchester City dẫn bóng tiến vào vòng cấm địa rồi bị hậu vệ Fran García (Real Madrid) đá vào chân. Băng quay chậm cho thấy García có tác động để làm Cherki ngã xuống đất.

Cũng trong hiệp một, hậu vệ García tiếp tục dùng tay chơi bóng khá rõ ràng trong vòng cấm. Bóng chạm tay ở vị trí rất thuận lợi để thổi phạt đền, nhưng Turpin không chỉ tay vào chấm 11 m. VAR cũng không can thiệp.

Hậu vệ Fran García (Real Madrid) dùng tay cản bóng trong pha tấn công của Man City ở hiệp một.

Điều đáng nói, cũng trong hiệp một, ông Turpin và tổ VAR lại khá quyết đoán khi rút thẻ đỏ với Bernardo Silva và trao phạt đền cho Real Madrid, sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha dùng tay cản cú sút của Vinicius.

Trên chấm 11 m, Vinicius không mắc sai lầm, nâng tổng tỷ số lên 4-0 và gần như dập tắt hy vọng của Man City. Nếu Man City được hưởng hai quả phạt đền kể trên trong hiệp một, kịch bản trận đấu sẽ đi theo hướng khác.

Tường Linh

