HLV Real Madrid làm nên lịch sử

HLV Alvaro Arbeloa khẳng định dấu ấn của mình tại Real Madrid sau chiến thắng 2-1 trước Manchester City ở lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League rạng sáng 18/3.

HLV Arbeloa làm nên lịch sử. Ảnh: Reuters.

Theo Opta, Arbeloa đi vào lịch sử khi trở thành HLV Real Madrid đầu tiên toàn thắng cả 4 trận ở vòng knock-out Champions League. Đó là các chiến thắng trước Benfica của Jose Mourinho và Man City của Pep Guardiola, giúp Real Madrid xuất sắc giành vé vào tứ kết.

Theo AS, HLV Arbeloa cũng trở thành HLV thứ ba trong lịch sử đánh bại cả Mourinho và Guardiola tại Champions League trong cùng một mùa giải. Hành trình này bắt đầu từ vòng play-off, khi Real Madrid đánh bại Benfica với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận.

Đến vòng 1/8, Arbeloa cùng các học trò tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Man City với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận để tiến vào tứ kết.

Trước Arbeloa, chỉ có hai HLV Kasper Hjulmand và Raphael Wicky đạt thành tích tương tự. Hjulmand làm được điều này cùng Bayer Leverkusen mùa giải năm nay, trong khi Wicky từng gây tiếng vang khi dẫn dắt Basel đánh bại MU của Mourinho và Man City của Guardiola ở mùa giải 2017/18.

Từng bị hoài nghi về năng lực, HLV Arbeloa đã đáp trả bằng màn trình diễn thuyết phục của các học trò trên sân cỏ. Chiến thắng trước Man City vừa qua giúp Real Madrid đứng trước khả năng cao chạm trán Bayern Munich, đội đã thắng Atalanta 6-1 ở lượt đi vòng 1/8, tại tứ kết Champions League.

