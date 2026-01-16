Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU tranh HLV Enrique với Real Madrid

  • Thứ sáu, 16/1/2026 06:44 (GMT+7)
  • 27 phút trước

MU và Real Madrid giành chữ ký của Luis Enrique, trong bối cảnh cả hai ông lớn châu Âu đều cần một HLV đẳng cấp để vực dậy đội bóng.

MU và Real Madrid cùng muốn có Enrique.

Tháng 1/2026 biến thành "cơn bão sa thải HLV" khắc nghiệt nhất châu Âu, khi hàng loạt ông lớn đồng loạt thay tướng. MU, Chelsea và Real Madrid đều nói lời chia tay HLV trưởng, mở ra một cuộc chạy đua chưa từng có trên thị trường huấn luyện viên. Trong bối cảnh ấy, Luis Enrique nổi lên như mục tiêu được săn đón nhất.

MU tạm trao quyền cho Michael Carrick, nhưng đó chỉ là giải pháp ngắn hạn. Theo truyền thông Anh, "Quỷ đỏ" xếp Enrique vào danh sách ưu tiên số một cho vị trí HLV dài hạn. Với 18 danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp cùng triết lý bóng đá tấn công hiện đại, Enrique được xem là lựa chọn đủ tầm để vực dậy "Quỷ đỏ".

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid cũng ráo riết tìm một thuyền trưởng đẳng cấp sau khi chia tay Xabi Alonso vì mất kiểm soát phòng thay đồ. Theo Fichajes, ban lãnh đạo Bernabeu đánh giá Enrique là mẫu HLV có cá tính mạnh, đủ bản lĩnh để quản lý một tập thể đầy siêu sao và cái tôi lớn.

Kinh nghiệm từng làm việc với những ngôi sao hàng đầu ở Barcelona lẫn PSG giúp Enrique trở thành ứng viên lý tưởng cho Real. Dù vậy, mối duyên nợ quá khứ khi ông từng rời Real để khoác áo đại kình địch Barcelona vẫn là rào cản không nhỏ về mặt cảm xúc với một bộ phận người Madrid.

Trong khi đó, các nguồn tin thân cận cho biết Enrique lại nghiêng về một thử thách mới tại Ngoại hạng Anh. Khi những HLV đẳng cấp ngày càng khan hiếm, cuộc đua giữa MU và Real Madrid để giành chữ ký của Enrique hứa hẹn sẽ rất khó đoán.

Glasner vỡ mộng dẫn dắt MU

Ban lãnh đạo Manchester United đang nghi ngờ năng lực của Oliver Glasner do chuỗi phong độ tồi tệ của Crystal Palace thời gian qua.

1 giờ trước

Giới chủ MU họp khẩn với Carrick

Lãnh đạo Manchester United trực tiếp bay sang Anh để làm việc với Michael Carrick, trong cuộc họp được xem là bước ngoặt nhằm định hình lại hướng đi của CLB sau chuỗi biến động kéo dài tại Old Trafford.

2 giờ trước

Amorim từng muốn từ chức trước khi bị MU sa thải

Ruben Amorim suýt rời MU trong im lặng chỉ 3 ngày trước khi bị sa thải, một quyết định nếu xảy ra có thể giúp "Quỷ đỏ" tránh khoản đền bù lên tới 12 triệu bảng.

12 giờ trước

Minh Nghi

