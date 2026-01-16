Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Glasner vỡ mộng dẫn dắt MU

  • Thứ sáu, 16/1/2026 06:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ban lãnh đạo Manchester United đang nghi ngờ năng lực của Oliver Glasner do chuỗi phong độ tồi tệ của Crystal Palace thời gian qua.

Glasner từng là ứng viên sáng giá, nhưng chuỗi kết quả kém của Palace khiến Manchester United do dự.

Glasner là một trong những ứng viên được liên hệ mạnh mẽ với vị trí HLV tại Old Trafford, nhưng ấn tượng về chiến lược gia người Áo xấu đi đáng kể trong mắt giới lãnh đạo MU trong những tuần gần đây.

Crystal Palace đang trải qua chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường. Đỉnh điểm của sự thất vọng là thất bại đáng xấu hổ tại vòng ba FA Cup, khi Palace bị loại bởi đội bóng bán chuyên Macclesfield.

Cựu trưởng bộ phận tuyển dụng của Manchester United, Mick Brown, tiết lộ ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" bắt đầu đặt ra những câu hỏi về năng lực của Glasner, do chuỗi phong độ tồi tệ từ Crystal Palace.

Glasner từng được đánh giá cao nhờ thành tích giúp Palace tiến bộ, thậm chí vô địch FA Cup. Tuy nhiên, sau khởi đầu ấn tượng mùa này, Palace tụt dốc với 6 trận không thắng tại Premier League, hiện xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Ban lãnh đạo Manchester United lo ngại nếu Glasner không thể duy trì thành công tại Palace, việc chuyển sang một CLB lớn khác sẽ khiến HLV này gặp khó khăn hơn. Đáng chú ý, Glasner cũng ưa chuộng sơ đồ 3 trung vệ vốn từng gây tranh cãi dưới thời Amorim.

Ban lãnh đạo MU, đặc biệt là Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox, tin rằng nhân sự hiện tại của CLB chỉ thích hợp với sơ đồ 4 hậu vệ truyền thống. Wilcox thậm chí mâu thuẫn với Amorim về hệ thống 3 hậu vệ.

Tường Linh

Manchester United Oliver Glasner

