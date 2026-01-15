Real Madrid chạm đáy khủng hoảng

Hai danh hiệu trôi tuột trong ba ngày, cú ngã trước Albacete không chỉ là một trận thua, mà là lời cảnh báo lạnh lùng về một Real Madrid đang cạn năng lượng, cạn niềm tin và buộc phải thay đổi.

Arbeloa để thua ngay trong trận đầu tiên dẫn dắt Real Madrid.

Real Madrid đang ở thời khắc tồi tệ nhất của mùa giải, thậm chí là tồi tệ hiếm thấy trong nhiều năm qua. Chỉ trong ba ngày, họ mất hai danh hiệu - Siêu cúp Tây Ban Nha, Cúp nhà Vua.

Cú ngã ở Albacete và sự cạn kiệt đáng báo động

Một cú ngã trước Barcelona có thể còn được lý giải bằng sự chênh lệch phong độ. Song, thất bại trước Albacete thì không. Đó là cú đánh trực diện vào niềm kiêu hãnh, vào hình ảnh của một đội bóng vốn quen đứng trên đỉnh cao.

Thời điểm này, Real Madrid chỉ còn tối đa hai danh hiệu (La Liga, Champions League) để theo đuổi trong phần còn lại của mùa giải. Con số ấy tự nó đủ nói lên mức độ sa sút. Tuy nhiên, điều đáng lo hơn nằm ở cách họ thua, và cảm giác bất lực lan tỏa từ sân cỏ đến phòng thay đồ.

Trận đấu tại Albacete sẽ được nhắc lại rất lâu, không phải vì tính chất kịch tính, mà vì nó phơi bày đầy đủ những vấn đề nghiêm trọng của Real Madrid. Bị loại bởi một đội bóng hạng Nhì, với bàn thua ở phút bù giờ, là điều khó chấp nhận với bất kỳ phiên bản nào của Real Madrid trong lịch sử hiện đại.

Real Madrid vừa bị loại khỏi Cúp nhà Vua.

Đúng là Real Madrid kiểm soát bóng nhiều hơn. Đúng là họ ép sân trong phần lớn thời gian. Nhưng kiểm soát không đồng nghĩa với kiểm soát trận đấu.

Real Madrid cầm bóng mà không tạo ra sức ép thực sự. Những pha lên bóng thiếu tốc độ, thiếu ý tưởng và đặc biệt thiếu quyết đoán ở khu vực cuối sân. Cơ hội rõ rệt gần như không có.

Chỉ đến khi bị đẩy vào thế nguy hiểm, Real Madrid mới tăng nhịp. Bàn gỡ hòa của Gonzalo mang dáng dấp của một khoảnh khắc kỳ diệu, nhưng đó chỉ là khoảnh khắc đơn lẻ. Nó không che được thực tế rằng đội bóng này đang thiếu thể lực, thiếu sự bùng nổ và thiếu cả tinh thần phản kháng quen thuộc.

Điều đáng sợ nhất không phải là thua trận. Đó là cảm giác Real Madrid không còn đủ năng lượng lẫn chất lượng để tự cứu mình trong những thời khắc then chốt. Khi ngay cả “DNA ngược dòng” cũng không còn phát huy tác dụng, khủng hoảng đã thực sự gõ cửa.

Thay HLV không đủ, vấn đề nằm sâu hơn

Trong bóng đá đỉnh cao, khi kết quả chạm đáy, phương án quen thuộc nhất luôn là thay HLV. Real Madrid cũng không ngoại lệ. Việc chia tay Xabi Alonso và trao quyền cho Alvaro Arbeloa diễn ra trong bối cảnh không thể khó khăn hơn.

Arbeloa bước vào vai trò mới gần như tay trắng về thời gian. Một buổi tập, một ngày chuẩn bị, và lập tức phải đối diện với trận đấu loại trực tiếp. Không HLV nào có thể tạo ra phép màu trong điều kiện như vậy. Và thực tế đã chứng minh, sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện chưa mang lại cú hích cần thiết.

Đội hình hiện tại có dấu hiệu kiệt quệ.

Tuy nhiên, đổ hết trách nhiệm lên HLV mới là cách nhìn đơn giản và thiếu công bằng. Những gì diễn ra trên sân cho thấy vấn đề của Real Madrid nằm sâu hơn.

Đội hình hiện tại có dấu hiệu kiệt quệ. Một số trụ cột không còn duy trì được cường độ thi đấu. Những mắt xích từng tạo nên sự khác biệt nay trở nên mờ nhạt.

Các cầu thủ trẻ, dù chơi nỗ lực và không hề gây thất vọng trước Albacete, không thể bị đặt vào vai trò “cứu tinh”. Họ cần được bảo vệ, không phải gánh trên vai trách nhiệm xoay chuyển cả một mùa giải đang trôi theo chiều hướng tiêu cực.

Kỳ chuyển nhượng mùa đông đã mở cửa. Ở Valdebebas, có thể vẫn tồn tại sự do dự. Nhưng thực tế đang buộc Real Madrid phải nhìn thẳng vào nó. Nếu không có những điều chỉnh cần thiết, không chỉ về nhân sự mà cả về cách vận hành, mùa giải này rất dễ trượt dài trong thất vọng.

Real Madrid đã chạm đáy. Nhưng chạm đáy không đồng nghĩa với hết đường đi. Vấn đề là họ có đủ dũng khí để thay đổi, hay sẽ tiếp tục bám víu vào quán tính cũ. Sau Albacete, câu hỏi ấy không còn mang tính học thuật. Nó là bài toán sống còn cho phần còn lại của mùa giải.