Phạm Lý Đức rời CAHN

Trung vệ Phạm Lý Đức sẽ rời CAHN để khoác áo PVF-CAND ở giai đoạn lượt về V.League 2025/26.

Trung vệ Phạm Lý Đức đạt thỏa thuận gia nhập PVF-CAND. Ảnh: CAHN.

Theo tìm hiểu của Tri thức – Znews, PVF-CAND đã đạt được thỏa thuận mượn trung vệ Phạm Lý Đức từ CAHN. Bản hợp đồng của ngôi sao U23 Việt Nam có thời hạn đến hết mùa giải 2025/26. Hiện tại, Lý Đức đã bắt đầu tập luyện cùng đội bóng mới và sẵn sàng cho chặng đường mới phía trước.

Phạm Lý Đức gia nhập CAHN từ HAGL trước thềm mùa giải 2025/26 và nhanh chóng có danh hiệu đầu tiên khi cùng đội bóng ngành công an giành Siêu cúp Quốc gia trên sân Thiên Trường hồi cuối tháng 8 năm ngoái.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của trung vệ người Tây Ninh. Anh góp mặt trong hành trình giàu cảm xúc của U23 Việt Nam, giành HCV U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026. Phong độ ổn định cùng lối chơi mạnh mẽ, điềm tĩnh giúp Lý Đức lọt vào tầm ngắm của một số CLB tại K.League 2 trước khi gia nhập PVF-CAND.

Với PVF-CAND, sự xuất hiện của Lý Đức được kỳ vọng sẽ gia cố đáng kể cho hàng phòng ngự. Sau 13 vòng đấu, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công mới có 11 điểm và tạm xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng. Việc bổ sung một trung vệ giàu tiềm năng, đã chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn cấp độ trẻ, cho thấy tham vọng cải thiện thành tích của đội bóng trong giai đoạn lượt về.

Không chỉ dừng lại ở đó, tân binh V.League dự kiến sẽ có thêm hai sự thay đổi ở vị trí ngoại binh nhằm tăng cường sức mạnh đội hình. Những động thái này cho thấy đội bóng không chấp nhận hài lòng với vị trí hiện tại và sẵn sàng làm mới lực lượng để hướng tới mục tiêu trụ hạng an toàn, thậm chí tạo nên bất ngờ ở phần còn lại của mùa giải.