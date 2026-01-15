Amorim từng muốn từ chức trước khi bị MU sa thải

Ruben Amorim suýt rời MU trong im lặng chỉ 3 ngày trước khi bị sa thải, một quyết định nếu xảy ra có thể giúp "Quỷ đỏ" tránh khoản đền bù lên tới 12 triệu bảng.

Amorim suýt từ chức trước khi bị MU sa thải.

Theo nguồn tin cấp cao tại Old Trafford, chiến lược gia người Bồ Đào Nha rơi vào trạng thái tuyệt vọng sau cuộc tranh cãi dữ dội với Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox vào thứ sáu, trước trận hòa Leeds 1-1 hôm 4/1. Amorim thậm chí nói với những người thân cận rằng ông sẽ nộp đơn từ chức.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi với người đại diện Raul Costa, Amorim thay đổi quyết định. Costa cho rằng nếu ban lãnh đạo không còn ủng hộ thân chủ của mình, họ buộc phải tự tay sa thải ông và chịu trách nhiệm tài chính. Nếu tự ra đi, Amorim gần như không nhận được đồng bồi thường nào.

Ba ngày sau, Amorim bị chấm dứt hợp đồng khi được triệu tập tới cuộc họp với Wilcox và CEO Omar Berrada. Quyết định khiến MU phải chi khoảng 12 triệu bảng tiền đền bù, nâng tổng số tiền bồi thường cho các HLV bị sa thải kể từ sau thời Sir Alex Ferguson lên mốc xấp xỉ 100 triệu bảng.

Ngay sau đó, MU bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV tạm quyền. Ole Gunnar Solskjaer cũng được phỏng vấn, nhưng Carrick là người gây ấn tượng mạnh nhất. Cựu tiền vệ người Anh có mặt tại Carrington và sẽ lập tức bước vào thử thách lớn đầu tiên là trận derby với Man City cuối tuần này.

Carrick tiếp quản đội bóng trong bối cảnh tinh thần sa sút. Dưới thời HLV tạm quyền Darren Fletcher, MU chỉ hòa Burnley 2-2 và thua Brighton 1-2 tại FA Cup. Hiện tại, "Quỷ đỏ" đứng thứ 7 tại Premier League và bị loại khỏi cả hai cúp quốc nội.