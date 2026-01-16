Từ chối Buriram, Jefte biến Real Madrid thành nạn nhân

Chỉ một cuộc trò chuyện đã khiến Jefte Betancor bỏ chuyến bay sang Buriram và ở lại Albacete, để rồi trở thành người ghi hai bàn loại Real Madrid khỏi Cúp Nhà vua.

Jefte Betancor ghi bàn trong trận gặp Real Madrid tại cúp nhà Vua.

Tuần trước, Jefte Betancor cầm trên tay tấm vé sang Thái Lan để ký hợp đồng với Buriram, đội dẫn đầu Thai League. Thương vụ có sự tham gia của ba CLB ở ba quốc gia gồm Albacete, Olympiacos và Buriram.

Mọi điều khoản cơ bản đã được thống nhất, mức đãi ngộ được mô tả là “khó thể từ chối”, đủ để bảo đảm tương lai lâu dài cho tiền đạo đến từ quần đảo Canary.

Jefte đang thi đấu cho Albacete theo dạng cho mượn từ Olympiacos. Theo thỏa thuận, đội bóng Tây Ban Nha có quyền cho phép anh ra đi. Khi tất cả các bên đã gật đầu, một cuộc trao đổi vào phút chót với giám đốc thể thao Albacete đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Thay vì lên máy bay vào ngày 12/1, Jefte nói rằng: "Tôi sẽ ở lại, đá trận gặp Real Madrid và tiếp tục gắn bó với sân Belmonte".

Quyết định ấy nhanh chóng trở thành một trong những câu chuyện lạ thường nhất của mùa giải. Chỉ vài ngày sau, Jefte ghi hai bàn vào lưới Real Madrid, biến mình thành hung thần của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và giúp Albacete tạo nên cú sốc tại Cúp nhà Vua.

Trong hơn 1.000 phút khoác áo Albacete, tiền đạo này có 8 bàn thắng và một kiến tạo, những con số cho thấy anh không chỉ bùng nổ trong khoảnh khắc mà còn duy trì được hiệu suất khá ổn định.

Con đường sự nghiệp của Jefte là chuỗi ngày phiêu bạt. Anh từng lang bạt qua các hạng đấu thấp ở Tây Ban Nha trước khi ra nước ngoài, tỏa sáng ở Áo, Romania rồi sang Cyprus.

Chính Panserraikos đưa Jefte đến với bóng đá Hy Lạp, nơi anh ghi 25 bàn để giành danh hiệu Vua phá lưới và được HLV Mendilibar chiêu mộ về Olympiacos. Sau đó, Jefte trở lại Panserraikos theo dạng cho mượn và coi đây là bàn đạp để trở về Tây Ban Nha sau tám năm.

Nếu không có quyết định ở lại Albacete, hành trình ấy có lẽ đã rẽ sang Thái Lan. Nhưng Jefte đã chọn con người thay vì tiền bạc, và phần thưởng là một đêm lịch sử trước Real Madrid.