Bức ảnh 16 năm trước của Pogba gây sốt

Bức ảnh trận U16 Pháp gặp U16 Đức năm 2009 bỗng gây sốt khi hé lộ cầu thủ trẻ từng đối đầu Paul Pogba nay lại là gương mặt quen thuộc ở Premier League.

Sự nghiệp Pogba và Hurzeler rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác biệt.

Trên X, cư dân mạng được thử thách đoán danh tính cầu thủ trẻ đối đầu trực tiếp với Pogba. Và đáp án khiến nhiều người bất ngờ là Fabian Hurzeler, thuyền trưởng Brighton. Trong ảnh, Hurzeler khoác áo số 10 của U16 Đức, đang tranh bóng với Pogba cùng áo số 6 quen thuộc.

Hurzeler, sinh năm 1993 tại Texas, từng góp mặt trong các đội tuyển trẻ Đức trước khi dành phần lớn sự nghiệp cầu thủ ở các hạng đấu thấp. Bước ngoặt lớn đến vào cuối năm 2022, khi ông được St. Pauli bổ nhiệm, qua đó trở thành HLV trẻ nhất lịch sử Bundesliga 2 ở tuổi 29.

Mùa 2024, Hurzeler đưa St. Pauli lên Bundesliga rồi lập tức được Brighton chọn thay Roberto De Zerbi. Hiện tại, HLV 32 tuổi được đánh giá là một trong những chiến lược gia triển vọng nhất châu Âu. Tỷ lệ thắng 47% cùng vị trí thứ 7 của Brighton tại Premier League mùa này là minh chứng rõ nét cho tài năng của Hurzeler.

Trong khi đó, Pogba trải qua sự nghiệp đầy thăng trầm. Sau đỉnh cao vô địch World Cup 2018 cùng tuyển Pháp và quãng thời gian thăng hoa tại Juventus, tiền vệ 32 tuổi vừa trở lại thi đấu cho AS Monaco sau án treo giò 18 tháng vì doping.

Hai hình ảnh trái ngược, hai hướng đi khác nhau, nhưng cùng xuất phát từ khoảnh khắc 16 năm trước. Bức ảnh năm 2009 trở thành minh chứng thú vị cho sự khó lường của bóng đá.

Minh Nghi

