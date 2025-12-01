Pogba sắp 'đổi đời'

Tiền vệ người Pháp vừa trở lại sân cỏ đã lọt vào tầm ngắm của PSG.

Pogba có có hội khoác áo PSG.

Theo Fichajes, màn trở lại giàu cảm hứng của Paul Pogba khiến Paris Saint-Germain lập tức đưa tên anh trở lại danh sách theo dõi cho một vụ chuyển nhượng tiềm năng. Các tuyển trạch viên của đội bóng thủ đô Paris được cho là theo dõi sát sao trận Monaco gặp PSG và bị thuyết phục bởi những gì Pogba thể hiện, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

PSG đang hướng tới việc bổ sung một tiền vệ giàu kinh nghiệm, đẳng cấp và có khả năng lãnh đạo, những phẩm chất Pogba sở hữu đầy đủ. Ngoài yếu tố chuyên môn, PSG cũng đang tìm kiếm một cái tên có thể thu hút truyền thông mạnh mẽ, kể từ sau sự ra đi của Kylian Mbappe.

Tại Monaco, Pogba dần chứng minh giá trị của một nhà vô địch World Cup. Dù mới trở lại sau hơn 800 ngày không thi đấu, anh vẫn thể hiện khả năng lãnh đạo, sự bình tĩnh trong kiểm soát bóng và khả năng tạo đột biến ở tuyến giữa.

Mục tiêu của Pogba tại đội bóng Công quốc rất rõ ràng, đó là tìm lại cảm giác thi đấu, xây dựng lại sự tự tin và quan trọng nhất là chứng minh anh vẫn còn đủ khả năng chơi bóng ở cấp độ cao nhất. Những phút thi đấu đầu tiên trong màu áo Monaco đã mang lại cho anh sự cổ vũ nồng nhiệt từ các khán đài, tiếng vỗ tay dành cho một sự tái sinh đầy cảm hứng.

Từ án phạt cấm thi đấu hơn 2 năm, Pogba giờ đây có cơ hội trở lại thi đấu ở đẳng cấp cao nhất và cạnh tranh danh hiệu cùng PSG.