Pogba xúc động

Tiền vệ người Pháp không kiềm được cảm xúc khi trở lại sân cỏ sau hơn hai năm vắng bóng.

5 tháng sau khi gia nhập AS Monaco, Pogba cuối cùng ra sân cho đội bóng nước Pháp.

Paul Pogba vào sân ở những phút cuối trong trận thua 1-4 của Monaco trước Rennes tại vòng 13 Ligue 1 rạng sáng 23/11. Cựu sao MU và Juventus được tung vào sân từ phút 85 và nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả trên sân Roazhon Park.

Anh quỳ xuống, hôn lên mặt cỏ sân bóng như thể đánh dấu thời khắc trọng đại. Tiền vệ người Pháp mở lòng trong buổi họp báo sau trận: “Bóng đá chưa kết thúc với tôi. Tôi đã làm việc, chờ đợi hơn hai năm để được trở lại. Dù mọi chuyện xảy ra, dù những câu chuyện bên ngoài bóng đá, chính tôi là người chịu tổn thương nhiều nhất".

Anh cũng khẳng định mình mong đợi ngày này từ lâu, dù có những khoảnh khắc bị "con quỷ" trong lòng thì thầm vào tai rằng "mọi thứ đã hết rồi". Pogba cũng cho rằng anh chẳng làm gì sai cả. "Đó không phải lỗi của tôi. Tôi chưa bao giờ đánh mất hy vọng", anh khẳng định.

Màn so tài ở vòng 13 Ligue 1 là bước ngoặt lớn cho tiền vệ người Pháp. Pogba vào sân là lúc thế trận an bài. Monaco bị Rennes dẫn trước 4 bàn và còn phải chơi thiếu người sau khi tiền vệ Denis Zakaria bị truất quyền thi đấu ở phút 66.

Rennes dẫn trước nhờ các bàn thắng của Abdelhamid Ait Boudlal, Mahdi Camara, Breel Embolo và Ludovic Blas. Monaco chỉ kịp có bàn danh dự do công của Mika Biereth sau khi Pogba góp mặt trên sân.

Trong quãng thời gian ít ỏi thi đấu, Pogba chơi nỗ lực. Anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác 93%, chạm bóng 17 lần nhưng không có pha qua người thành công và cũng không tung ra cú sút nào.