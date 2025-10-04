Kế hoạch thay Amorim của MU

Tương lai của HLV Ruben Amorim tại Manchester United đang bị đặt dấu hỏi lớn sau chuỗi thành tích bết bát của đội bóng.

Chiếc ghế của Amorim bị lung lay. Ảnh: Reuters.

Theo The Sun, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” bắt đầu chuẩn bị phương án dự phòng trong trường hợp phải đưa ra quyết định sa thải Amorim trước khi mùa giải khép lại. Cái tên nổi bật được cân nhắc là Darren Fletcher - cựu tiền vệ của MU và đang giữ vai trò HLV trưởng đội U18.

Fletcher mới được bổ nhiệm vào cuối tháng 6, nhưng nhanh chóng tạo dấu ấn bằng phong cách huấn luyện linh hoạt cùng kết quả khả quan ở đội trẻ. Điều này khiến ông được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vị trí tạm quyền nếu Amorim rời ghế nóng giữa mùa này.

Đến mùa hè 2026, MU sẽ có nhiều lựa chọn hơn trên băng ghế huấn luyện, đặc biệt sau khi World Cup 2026 khép lại.

Fletcher có thể làm HLV tạm quyền của MU.

Amorim tiếp quản MU từ giữa mùa 2024/25 sau khi Erik ten Hag bị sa thải. Kỳ vọng đặt vào chiến lược gia người Bồ Đào Nha là rất lớn, đặc biệt khi CLB đã chi hơn 200 triệu bảng để nâng cấp đội hình. Tuy nhiên, những gì diễn ra đến nay lại gây thất vọng.

MU hiện ngụp lặn ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng, chỉ giành được 34 điểm sau 33 trận tại Premier League dưới thời Amorim.

Giới chuyên môn chỉ trích HLV 39 tuổi quá cứng nhắc trong lối chơi, thiếu linh hoạt để thích nghi với tình hình thực tế. Nếu bị sa thải trước tháng 11, MU sẽ phải trả cho ông khoản đền bù hợp đồng trị giá 12 triệu bảng.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.