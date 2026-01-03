Nội bộ Chelsea báo động

Theo nguồn tin từ The Athletic, một cầu thủ kỳ cựu của Chelsea bày tỏ quan ngại sâu sắc về tương lai đội bóng sau những thay đổi gần đây ở thượng tầng kỹ thuật.

HLV Enzo Maresca vừa bị Chelsea sa thải.

Một cầu thủ giàu kinh nghiệm trong phòng thay đồ Chelsea tiết lộ rằng Enzo Maresca chính là nhân tố quan trọng giúp đội bóng tìm lại sự ổn định và đủ sức cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu. Dưới thời chiến lược gia người Italy, Chelsea không chỉ cải thiện về cấu trúc lối chơi mà còn dần xây dựng được trật tự và niềm tin trong nội bộ.

Tuy nhiên, sau khi Maresca rời đi, nỗi lo lập tức xuất hiện. Cầu thủ này thừa nhận cảm giác bất an đang lan rộng trong phòng thay đồ, với quan điểm rằng đội bóng có nguy cơ “trở lại vạch xuất phát”.

Theo anh, sự ra đi của Maresca không chỉ là mất mát về chuyên môn, mà còn có thể tạo ra khoảng trống lớn về tinh thần và tính liên kết trong tập thể.

Quan trọng hơn, cầu thủ kỳ cựu này cho rằng những biến động liên tục trên băng ghế huấn luyện đang gửi đi một thông điệp tiêu cực. Nếu Chelsea tiếp tục thay đổi HLV trong thời gian ngắn, việc cạnh tranh danh hiệu một cách ổn định sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.

Theo anh, một đội bóng muốn trở lại đỉnh cao cần sự nhất quán trong định hướng, thay vì những chu kỳ làm lại từ đầu.

Những chia sẻ này phản ánh mối lo ngại ngày càng rõ rệt bên trong Chelsea: thành công không thể đến nếu thiếu kiên nhẫn và niềm tin vào một dự án dài hạn, điều mà Maresca, theo quan điểm của các cầu thủ, đã bắt đầu đặt nền móng.