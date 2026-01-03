Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Nội bộ Chelsea báo động

  • Thứ bảy, 3/1/2026 09:12 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Theo nguồn tin từ The Athletic, một cầu thủ kỳ cựu của Chelsea bày tỏ quan ngại sâu sắc về tương lai đội bóng sau những thay đổi gần đây ở thượng tầng kỹ thuật.

HLV Enzo Maresca vừa bị Chelsea sa thải.

Một cầu thủ giàu kinh nghiệm trong phòng thay đồ Chelsea tiết lộ rằng Enzo Maresca chính là nhân tố quan trọng giúp đội bóng tìm lại sự ổn định và đủ sức cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu. Dưới thời chiến lược gia người Italy, Chelsea không chỉ cải thiện về cấu trúc lối chơi mà còn dần xây dựng được trật tự và niềm tin trong nội bộ.

Tuy nhiên, sau khi Maresca rời đi, nỗi lo lập tức xuất hiện. Cầu thủ này thừa nhận cảm giác bất an đang lan rộng trong phòng thay đồ, với quan điểm rằng đội bóng có nguy cơ “trở lại vạch xuất phát”.

Theo anh, sự ra đi của Maresca không chỉ là mất mát về chuyên môn, mà còn có thể tạo ra khoảng trống lớn về tinh thần và tính liên kết trong tập thể.

Quan trọng hơn, cầu thủ kỳ cựu này cho rằng những biến động liên tục trên băng ghế huấn luyện đang gửi đi một thông điệp tiêu cực. Nếu Chelsea tiếp tục thay đổi HLV trong thời gian ngắn, việc cạnh tranh danh hiệu một cách ổn định sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.

Theo anh, một đội bóng muốn trở lại đỉnh cao cần sự nhất quán trong định hướng, thay vì những chu kỳ làm lại từ đầu.

Những chia sẻ này phản ánh mối lo ngại ngày càng rõ rệt bên trong Chelsea: thành công không thể đến nếu thiếu kiên nhẫn và niềm tin vào một dự án dài hạn, điều mà Maresca, theo quan điểm của các cầu thủ, đã bắt đầu đặt nền móng.

Hà Trang

Chelsea Enzo Maresca Phòng thay đồ Giàu kinh nghiệm Trong nội bộ Gửi đi

    Đọc tiếp

    Dau hoi thuong vu Garnacho hinh anh

    Dấu hỏi thương vụ Garnacho

    14 giờ trước 19:19 2/1/2026

    0

    Chelsea được cho là hoàn tất thương vụ Alejandro Garnacho mà không cần thông qua HLV Enzo Maresca, làm dấy lên dấu hỏi về vai trò của nhà cầm quân người Italy tại Stamford Bridge.

    Fabregas co cau tra loi cho Chelsea hinh anh

    Fabregas có câu trả lời cho Chelsea

    3 giờ trước 06:50 3/1/2026

    0

    Cesc Fabregas chấm dứt mọi đồn đoán xoay quanh khả năng trở lại Chelsea trong vai trò HLV trưởng, khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với Como.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý