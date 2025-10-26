PSG ghi 10 bàn sau 2 trận

Paris Saint-Germain chấm dứt chuỗi hai trận hòa liên tiếp tại Ligue 1 bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 ngay trên sân của Stade Brestois của Brest thuộc vòng 9 Ligue 1 rạng sáng 26/10.

Hakimi toả sáng trước Brest.

Hậu vệ Achraf Hakimi trở thành tâm điểm với cú đúp trong hiệp một, giúp đội bóng của Luis Enrique tạm thời trở lại vị trí đầu bảng một cách thuyết phục, trước khi Marseille thi đấu.

Sau khi ghi tới 7 bàn trước Bayer Leverkusen tại Champions League giữa tuần, PSG tiếp tục trình diễn lối chơi tấn công mạch lạc và kiểm soát gần như toàn bộ thế trận. Trong hiệp một, các học trò của Enrique cầm bóng hơn 80%, và bàn thắng mở tỷ số đến như một lẽ tất yếu. Phút 29, Vitinha bấm bóng tinh tế để Hakimi thoát xuống dứt điểm một chạm, đưa bóng găm vào góc xa khung thành Brest.

Không dừng lại ở đó, ngôi sao người Morocco hoàn tất cú đúp chỉ 10 phút sau, khi phối hợp ăn ý với Khvicha Kvaratskhelia rồi tung cú sút quyết đoán từ góc hẹp, nhân đôi cách biệt cho “Les Parisiens”. PSG bước vào giờ nghỉ với lợi thế hai bàn và tinh thần hưng phấn.

Sang hiệp hai, Brest vùng lên mạnh mẽ và suýt có cơ hội rút ngắn tỷ số khi Lee Kang-in bị cho là để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Jeremie Pignard quyết định cho chủ nhà hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Romain Del Castillo trượt chân ngay khi dứt điểm, khiến quả penalty trở thành pha bóng đáng quên nhất trận.

Tình huống đó đánh gục hoàn toàn tinh thần của Brest, và phần còn lại chỉ là màn trình diễn kiểm soát của PSG. Đội khách chơi chậm chắc, bảo toàn lợi thế và chỉ cho phép đối thủ có đúng một cú sút trúng đích ở phút 88.

Đến phút bù giờ, Desire Doue ấn định chiến thắng 3-0 bằng pha dứt điểm lạnh lùng, khép lại một buổi tối hoàn hảo cho đoàn quân của Enrique. Với ba điểm trọn vẹn, PSG tạm thời vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1, trong khi Brest tiếp tục kéo dài chuỗi 33 trận không thắng trước PSG (25 thua, 8 hòa) - con số phản ánh rõ sự chênh lệch giữa hai đội.

Chiến thắng này không chỉ giúp PSG củng cố ngôi đầu, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: đội bóng thủ đô nước Pháp thực sự trở lại quỹ đạo của một ứng viên vô địch.