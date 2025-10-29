Juventus có HLV mới

Juventus tìm được "người cầm lái" sau khi sa thải Igor Tudor, và cái tên được chọn là Luciano Spalletti - vị chiến lược gia từng giúp Napoli đăng quang Serie A năm 2023.

Spalletti tái xuất băng ghế huấn luyện.

Theo loạt tờ báo uy tín tại Italy, thông báo bổ nhiệm sẽ được công bố trong hôm nay hoặc chậm nhất sáng mai. Chia sẻ trước khi nhận lời Juventus, Spalletti nói tại một sự kiện ở Milan: "Sẽ thật tuyệt nếu tôi có cơ hội trở lại băng ghế huấn luyện. Bất kỳ HLV nào cũng sẽ hạnh phúc khi được dẫn dắt Juventus".

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Spalletti đạt thỏa thuận với Juventus về bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2026, kèm tùy chọn gia hạn nếu đội bóng giành suất dự Champions League. Các điều khoản cuối cùng đang được luật sư của hai bên kiểm tra trước khi ký chính thức.

Quyết định thay tướng được đưa ra chỉ một ngày sau khi Igor Tudor bị sa thải, trong bối cảnh “Bà đầm già thành Turin” sa sút không phanh. Sau 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường, Juventus rơi xuống vị trí thứ 8 tại Serie A với 12 điểm (3 thắng, 3 hòa, 2 thua).

Spalletti, 66 tuổi, từng dẫn dắt nhiều CLB lớn như Udinese, Roma, Inter Milan và Napoli, đồng thời đảm nhiệm vai trò HLV trưởng tuyển Italy. Dưới thời ông, Napoli chơi thứ bóng đá rực lửa và đăng quang Serie A sau hơn 3 thập kỷ chờ đợi. Tuy nhiên, Spalletti bị Liên đoàn Bóng đá Italy sa thải hồi tháng 6/2025 sau thất bại 0-3 trước Na Uy ở vòng loại World Cup 2026.

Với Spalletti, Juventus kỳ vọng một làn gió mới và quan trọng hơn cả là sự trở lại của tinh thần chiến thắng vốn đã đánh mất suốt nhiều tháng qua.