Juventus có HLV mới

  • Thứ tư, 29/10/2025 16:01 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Juventus tìm được "người cầm lái" sau khi sa thải Igor Tudor, và cái tên được chọn là Luciano Spalletti - vị chiến lược gia từng giúp Napoli đăng quang Serie A năm 2023.

Spalletti tái xuất băng ghế huấn luyện.

Theo loạt tờ báo uy tín tại Italy, thông báo bổ nhiệm sẽ được công bố trong hôm nay hoặc chậm nhất sáng mai. Chia sẻ trước khi nhận lời Juventus, Spalletti nói tại một sự kiện ở Milan: "Sẽ thật tuyệt nếu tôi có cơ hội trở lại băng ghế huấn luyện. Bất kỳ HLV nào cũng sẽ hạnh phúc khi được dẫn dắt Juventus".

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Spalletti đạt thỏa thuận với Juventus về bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2026, kèm tùy chọn gia hạn nếu đội bóng giành suất dự Champions League. Các điều khoản cuối cùng đang được luật sư của hai bên kiểm tra trước khi ký chính thức.

Quyết định thay tướng được đưa ra chỉ một ngày sau khi Igor Tudor bị sa thải, trong bối cảnh “Bà đầm già thành Turin” sa sút không phanh. Sau 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường, Juventus rơi xuống vị trí thứ 8 tại Serie A với 12 điểm (3 thắng, 3 hòa, 2 thua).

Spalletti, 66 tuổi, từng dẫn dắt nhiều CLB lớn như Udinese, Roma, Inter Milan và Napoli, đồng thời đảm nhiệm vai trò HLV trưởng tuyển Italy. Dưới thời ông, Napoli chơi thứ bóng đá rực lửa và đăng quang Serie A sau hơn 3 thập kỷ chờ đợi. Tuy nhiên, Spalletti bị Liên đoàn Bóng đá Italy sa thải hồi tháng 6/2025 sau thất bại 0-3 trước Na Uy ở vòng loại World Cup 2026.

Với Spalletti, Juventus kỳ vọng một làn gió mới và quan trọng hơn cả là sự trở lại của tinh thần chiến thắng vốn đã đánh mất suốt nhiều tháng qua.

Vợ Karius táo bạo với mốt không nội y

Hôm 27/10, nữ MC Diletta Leotta gây chú ý khi tham gia bình luận trực tiếp trận Lazio thắng Juventus 1-0 thuộc vòng 8 Serie A.

21 giờ trước

Juventus sa thải HLV trưởng

Cơn khủng hoảng ở thành Turin đang đến hồi cao trào khi Juventus ra quyết định sa thải HLV Igor Tudor.

46:2781 hôm qua

Juventus mời Zidane

Sau khi chính thức sa thải Igor Tudor vì chuỗi 8 trận không thắng, Juventus đang hướng tới Zinedine Zidane.

35:2081 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ronaldo, xin dung do cho loi nguyen hinh anh

Ronaldo, xin đừng đổ cho lời nguyền

45 phút trước 16:01 29/10/2025

0

Cristiano Ronaldo vẫn chưa thể chấm dứt chuỗi trận không danh hiệu tại Al-Nassr kể từ khi gia nhập câu lạc bộ này vào tháng 12/2022.

Kante mat kiem soat o tran thang Ronaldo hinh anh

Kante mất kiểm soát ở trận thắng Ronaldo

2 giờ trước 14:22 29/10/2025

0

Sáng 29/10, trận Al Ittihad gặp Al Nassr thuộc cúp Nhà vua Saudi Arabia chứng kiến khoảnh khắc N’Golo Kante nổi giận vì quyết định của trọng tài.

Bai dang gay tranh cai cua Benzema voi Ronaldo hinh anh

Bài đăng gây tranh cãi của Benzema với Ronaldo

6 giờ trước 11:15 29/10/2025

0

Tiền đạo Karim Benzema của Al Ittihad trở thành tâm điểm bàn luận khi chia sẻ một bài đăng trên Instagram sau chiến thắng trước Al Nassr ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua Saudi Arabia.

