Juventus sa thải HLV trưởng

Cơn khủng hoảng ở thành Turin đang đến hồi cao trào khi Juventus ra quyết định sa thải HLV Igor Tudor.

Tudor mới lên thay Motta hồi tháng 3/2025.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Juventus thông báo quyết định sa thải HLV Igor Tudor vào sáng 27/10 (giờ địa phương), sau chuỗi kết quả tệ hại khiến nội bộ đội bóng rơi vào căng thẳng tột độ.

"Ông Tudor đã được thông báo trực tiếp về quyết định của CLB. Massimo Brambilla sẽ tạm thời dẫn dắt đội cho đến khi Juventus chọn được người thay thế", Romano xác nhận.

Thất bại 0-1 trước Lazio cuối tuần qua là giọt nước tràn ly, đánh dấu trận thua thứ 3 liên tiếp và chuỗi 8 trận không thắng của "Bà đầm già" trên mọi đấu trường. Lần gần nhất Juventus giành trọn 3 điểm là từ ngày 13/9, trước Inter Milan. Từ đó đến nay, đội bóng của Tudor sa sút không phanh, tấn công bế tắc và tinh thần rệu rã.

Tờ Gazzetta dello Sport cho biết ban lãnh đạo Juve chia rẽ nội bộ. Một số ủng hộ cho Tudor thêm thời gian, số khác muốn thay đổi ngay lập tức để cứu vãn mùa giải. Dù vậy, Tudor cuối cùng phải rời ghế nóng.

Danh sách ứng viên đang được cân nhắc gồm Luciano Spalletti, Roberto Mancini, Raffaele Palladino và thậm chí cả Thiago Motta – người từng bị sa thải hồi tháng 3 nhưng còn hợp đồng đến năm 2027.

Động thái này được xem là nỗ lực cuối cùng của Juventus để cứu vãn một mùa giải thất vọng, khi họ trượt dài ở giữa bảng xếp hạng Serie A – điều không thể chấp nhận với một CLB từng thống trị nước Italy suốt cả thập kỷ.