Real ra giá trăm triệu euro cho sao Juventus

Real Madrid được cho là chuẩn bị thực hiện một trong những thương vụ gây chấn động thị trường chuyển nhượng.

Yildiz nằm trong tầm ngắm của Xabi Alonso.

Theo Fichajes, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng chi tới 100 triệu euro để ký hợp đồng với Kenan Yildiz, tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ đang khoác áo Juventus. Các nguồn tin từ Italy cũng tiết lộ, HLV Xabi Alonso coi Yildiz là mảnh ghép quan trọng cho dự án dài hạn của mình tại sân Bernabeu.

Nếu thương vụ này xảy ra, Yildiz sẽ mang về cho Juventus khoản phí chuyển nhượng cao thứ 2 lịch sử, chỉ xếp sau Paul Pogba (105 triệu euro).

Cầu thủ 20 tuổi đang nổi lên như một trong những ngôi sao sáng nhất Serie A. Trong mùa giải hiện tại, Yildiz ghi 2 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo sau 10 trận, thể hiện khả năng xử lý bóng tinh tế, tốc độ và sự tự tin đáng kinh ngạc trong các tình huống một đối một. Chính phong cách chơi giàu sáng tạo và khả năng thích ứng chiến thuật linh hoạt khiến Alonso xem anh là mẫu cầu thủ có thể định hình thế hệ tiếp theo của Real Madrid.

Người đại diện Giovanni Branchini còn cho biết HLV Alonso thậm chí “sẵn sàng bán bất kỳ cầu thủ nào trong đội hình, trừ Kylian Mbappe, để gây quỹ thương vụ này”. Điều đó cho thấy mức độ quyết tâm của nhà cầm quân người Tây Ban Nha trong việc đưa tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ về Madrid.

Trong khi đó, Juventus vẫn nỗ lực giữ chân viên ngọc quý của mình bằng bản hợp đồng mới đến năm 2030, kèm mức lương được nâng cao đáng kể so với hiện tại. Tuy nhiên, sức hút từ Real Madrid, cùng viễn cảnh thi đấu cạnh Mbappe, Bellingham và Vinicius Jr, khiến tương lai của ngôi sao sinh năm 2005 trở nên đầy bất định.