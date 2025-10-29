Ronaldo, xin đừng đổ cho lời nguyền

Cristiano Ronaldo vẫn chưa thể chấm dứt chuỗi trận không danh hiệu tại Al-Nassr kể từ khi gia nhập câu lạc bộ này vào tháng 12/2022.

Cristiano Ronaldo tiếp tục chuỗi trận không danh hiệu tại Al-Nassr.

Hôm 29/10, Al-Nassr nhận thất bại 1-2 trước Al-Ittihad của Karim Benzema ở vòng 16 đội King's Cup mùa giải 2025/26, qua đó tiếp tục mất đi cơ hội giải lời nguyền danh hiệu của Ronaldo tại Saudi Arabia.

Kể từ khi chuyển đến Al Nassr vào tháng 1/2023, dù duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng, hành trình chinh phục các danh hiệu lớn tại Trung Đông của Ronaldo vẫn chưa thành công.

Tính đến nay, Ronaldo đã bỏ lỡ cơ hội giành 13 danh hiệu chính thức cùng Al-Nassr, bao gồm: Saudi Pro League (thất bại ở các mùa giải 2022/23, 2023/24 và 2024/25), King's Cup (không thể vô địch trong các mùa giải 2022/23, 2023/24, 2024/25 và mới nhất là 2025/26).

Ở Saudi Super Cup, Al-Nassr và CR7 cũng thất bại liên tiếp trong các năm 2022, 2023, 2024 và 2025. Tại AFC Champions League, họ cũng không giành được danh hiệu ở các mùa giải 2023/24 và 2024/25.

Dù Ronaldo đã ghi được 99 bàn thắng trong 111 lần ra sân cho Al-Nassr, anh vẫn chưa thể mang về một danh hiệu chính thức nào cho câu lạc bộ. Thành tích duy nhất của anh tại Al-Nassr là chức vô địch Arab Club Champions Cup năm 2023, nhưng đây chỉ là một giải đấu giao hữu không được FIFA công nhận.

Ronaldo gây thất vọng.

Nhiều người hâm mộ CR7 tin rằng có lời nguyền nào đó đang đeo bám siêu sao người Bồ Đào Nha. Nhưng thực tế, anh chỉ có thể tự trách chính mình.

Thất bại mới nhất trước Al-Ittihad là một cú sốc lớn, đặc biệt khi Al-Nassr để thua dù có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như João Félix, Sadio Mané và Kingsley Coman. Họ thậm chí còn được chơi hơn người trong phần lớn thời gian của hiệp hai.

Trận đấu này càng làm nổi bật vấn đề của Ronaldo trong việc hiện thực hóa tham vọng vô địch tại Saudi Arabia. Ở tuổi 40, CR7 chậm chạp đi trông thấy và dường như vô hại khi đối đầu Al-Ittihad. Đừng quên rằng lần gần nhất Ronaldo giành một danh hiệu nào đó đã đến từ tận năm 2021, khi còn chơi cho Juve.

Liệu Ronaldo có phải là gánh nặng khiến Al-Nassr trắng tay, hay đội bóng này phải tìm ra cách nào đó thoát cảnh không danh hiệu ba năm qua?