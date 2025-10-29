Từ ba trận thắng đến một niềm tin đã lâu không thấy ở MU

Một cột mốc tưởng chừng xa vời đang dần trở lại với Manchester United.

Bryan Mbeumo toả sáng thời gian qua.

Ba chiến thắng liên tiếp - trước Liverpool, Brighton và Sunderland - không chỉ giúp đội bóng của HLV Ruben Amorim tạm vượt kình địch vùng Merseyside trên bảng xếp hạng, mà còn khơi dậy thứ cảm xúc mà các CĐV tưởng đánh mất: niềm tin.

Bóng dáng của quá khứ và bài học từ Ten Hag

Từ khi Sir Jim Ratcliffe tuyên bố sẽ giữ Amorim thêm ít nhất ba năm và đặt trọn niềm tin vào chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Man Utd dường như thoát khỏi không khí nặng nề bao trùm sau chuỗi kết quả bấp bênh đầu mùa.

Không ai nghĩ đội bóng từng khổ sở trong việc duy trì hai chiến thắng liên tiếp giờ lại có thể tiến gần mốc năm trận thắng liền - một cột mốc mà họ không chạm tới kể từ tháng 2/2024. Tín hiệu khởi sắc không chỉ nằm ở những con số khô khan. Nó thể hiện ở cách Man Utd phản ứng trước nghịch cảnh, ở sự tự tin khi đối đầu những đối thủ từng khiến họ khổ sở, và ở tinh thần gắn kết đang dần hình thành dưới triều đại Amorim.

Lần gần nhất Man Utd thắng năm trận liên tiếp là trong giai đoạn ngắn ngủi dưới thời Erik ten Hag, vào tháng 2/2024 - mùa giải tưởng như sụp đổ nhưng lại được cứu vãn bằng chức vô địch FA Cup trước Manchester City. Khi ấy, họ khởi đầu chuỗi thăng hoa bằng chiến thắng 4-2 trước Newport County ở FA Cup. Trận đấu đó, Man Utd bị gỡ hòa 2-2 nhưng Antony và Rasmus Højlund kịp ghi hai bàn trong hiệp hai, mở ra chuỗi hồi sinh ngắn ngủi.

Nụ cười chiến thắng đã trở lại với MU.

Bốn trận sau đó tại Premier League, “Quỷ đỏ” đều thắng. Trước Wolves, họ giành chiến thắng 4–3 trong một cuộc rượt đuổi nghẹt thở với bàn quyết định của Kobbie Mainoo ở phút bù giờ. Tiếp đến là màn vùi dập West Ham 3–0, nơi Alejandro Garnacho lập cú đúp đầy cảm hứng.

Chuyến làm khách đến Aston Villa trở thành điểm nhấn, khi Scott McTominay ghi bàn phút 86 giúp United vượt qua đội bóng chỉ thua ba trận sân nhà mùa đó. Và cuối cùng là chiến thắng 2-1 trên sân Luton Town, với cú đúp sớm của Højlund.

Tuy nhiên, chuỗi thắng ấy dừng lại khi Fulham đánh bại họ ngay tại Old Trafford. Đó là hình ảnh quen thuộc của CLB thời hậu Sir Alex Ferguson - bùng lên mạnh mẽ rồi nhanh chóng nguội tàn. Cái thiếu không phải tài năng, mà là bản lĩnh để duy trì đà chiến thắng. Và đó chính là bài học mà Amorim cần ghi nhớ nếu muốn tái thiết đội bóng này thực sự.

Amorim và khởi đầu của một niềm tin mới

Ba chiến thắng hiện tại chưa đủ để Man Utd tự nhận mình đã trở lại, nhưng đủ để người hâm mộ cảm thấy rằng họ đang đi đúng hướng. Đánh bại Liverpool ngay tại Anfield - lần đầu tiên kể từ năm 2016 - mang ý nghĩa biểu tượng.

Chiến thắng trước Brighton, đội từng ba lần hạ gục họ ngay tại Old Trafford, cho thấy CLB đã bắt đầu vượt qua những “bóng ma tâm lý” từng ám ảnh suốt nhiều năm. Và chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Sunderland khép lại giai đoạn ba trận liên tiếp toàn thắng, giúp họ vươn lên vị trí thứ sáu, trên cả Liverpool.

Có thể Man Utd chưa đủ mạnh để cạnh tranh danh hiệu, nhưng với cách họ đang tiến lên, CĐV có quyền tin rằng những ngày u tối đã đi qua.

Sự khác biệt lớn nhất của Amorim so với người tiền nhiệm là cách ông quản lý tinh thần tập thể. Không còn những cuộc họp báo căng thẳng hay những mâu thuẫn với cầu thủ tràn lên mặt báo, Amorim chọn cách làm việc lặng lẽ nhưng hiệu quả.

Cựu thuyền trưởng Sporting CP cũng đặt lại trật tự trong phòng thay đồ, khơi dậy khát vọng nơi các cầu thủ trẻ và yêu cầu sự hy sinh từ những ngôi sao giàu cá tính. Man United của Amorim chưa thật sự hoa mỹ, nhưng họ thực dụng, gắn kết và có kế hoạch rõ ràng - những yếu tố cơ bản mà đội bóng này đã thiếu trong suốt một thập kỷ.

Hai chiến thắng nữa - có thể đến vào đầu tháng 11 - sẽ giúp “Quỷ đỏ” lần đầu tiên kể từ gần hai năm chạm mốc năm trận thắng liên tiếp. Song, giá trị thực của chuỗi trận này không nằm ở thống kê, mà ở tinh thần chiến thắng đang dần trở lại.

Old Trafford từng được biết đến như “Nhà hát của những giấc mơ”, nhưng trong nhiều năm qua, giấc mơ ấy chỉ còn là hoài niệm. Amorim đang khơi lại ánh sáng ấy, từng bước một, bằng những trận thắng giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Có thể Man Utd chưa đủ mạnh để cạnh tranh danh hiệu, nhưng với cách họ đang tiến lên, CĐV có quyền tin rằng những ngày u tối đã đi qua. Khi niềm tin được tái sinh, những chuỗi thắng dài hơn – và những mùa giải đáng nhớ hơn – sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.