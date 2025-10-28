MU 'phá két' để chiêu mộ sao Real Madrid

Manchester United bày tỏ mong muốn chiêu mộ Eduardo Camavinga từ Real Madrid.

Camavinga được MU săn đón.

Ở tuổi 22, tiền vệ người Pháp đang ở giai đoạn quan trọng nhất của sự nghiệp, thời điểm anh có thể lựa chọn giữa việc tiếp tục phát triển trong màu áo Real hay tìm kiếm thử thách mới tại Premier League.

Theo AS, Real Madrid chỉ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị ít nhất 80 triệu euro. “Los Blancos” đánh giá cao tài năng và tiềm năng phát triển của Camavinga, người gia nhập đội vào năm 2021 và đã trở thành nhân tố quen thuộc trong đội hình dưới thời HLV Xabi Alonso. Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt ở tuyến giữa cùng yêu cầu ổn định cao khiến anh đôi khi không có được vai trò cố định.

Trong khi đó, Manchester United xem Camavinga là mảnh ghép lý tưởng để nâng cấp hàng tiền vệ, đặc biệt trong bối cảnh Casemiro đã cao tuổi, Bruno Fernandes chưa có được sự ổn định khi phải thi đấu trong vai trò của một tiền vệ trung tâm. "Quỷ đỏ" được cho là sẵn sàng đưa ra lời đề nghị gần 80 triệu euro, kèm theo cam kết trao cho Camavinga vai trò trung tâm trong dự án tái thiết của đội bóng.

Camavinga được nhắm đến để thay thế vai trò của Casemiro.

Hệ thống chiến thuật hiện tại của Ruben Amorim rất cần một tiền vệ "mỏ neo" có khả năng đánh chặn tốt. Gánh nặng này đang đặt lên vai Casemiro, ngôi sao năm nay đã 33 tuổi.

Trong ngày lão tướng người Brazil thăng hoa, MU dễ dàng áp đặt lối chơi lên đối phương và ngược lại, đội chủ sân Old Trafford sẽ trở nên mong manh, khi cựu sao Real có phong độ không tốt. Điều này đã được thể hiện rõ trong trận thắng Brighton. Khi Casemiro được rút ra nghỉ, hàng thủ "Quỷ đỏ" liên tiếp chịu sức ép và có thời điểm tưởng chừng không thể trụ vững trước "Mòng biển".

Dẫu vậy, thương vụ Camavinga sang MU vẫn còn nhiều trở ngại. Real Madrid không chịu áp lực phải bán, trong khi bản thân Camavinga chỉ cân nhắc ra đi nếu được đảm bảo về vị trí và tầm ảnh hưởng. Với hợp đồng còn đến năm 2029, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.