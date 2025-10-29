Yamal gây lo lắng

Sao trẻ sinh năm 2007 trở thành tâm điểm chú ý thời gian gần đây nhưng không bởi màn trình diễn trên sân cỏ.

Theo El Nacional, nhiều cầu thủ Barcelona bày tỏ lo ngại về thái độ và hành vi của Lamine Yamal suốt thời gian qua. "Các ngôi sao của Barca cho rằng Yamal không có định hướng phù hợp và có thể rẽ theo một hướng nguy hiểm, khiến sự nghiệp sa sút", tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ.

Vừa qua, Barca tổ chức cuộc họp bất thường với người đại diện của Yamal, Jorge Mendes. Đôi bên thống nhất sẽ theo dõi chặt chẽ các cuộc phỏng vấn và hoạt động trên mạng xã hội của cầu thủ sinh năm 2007 để ngăn chặn những sự cố không đáng có.

Với lịch sử khuyên nhủ và định hướng sự nghiệp thành công cho nhiều ngôi sao, Mendes không chỉ là người đại diện mà còn là một "người cố vấn" đáng tin cậy, đặc biệt khi Barca đang cảm thấy thất vọng sâu sắc về hành vi ngoài sân cỏ của Yamal sau thất bại tại El Clasico.

Yamal vướng vào tranh cãi sau Siêu kinh điển.

Yamal được đánh giá là cầu thủ trẻ số một thế giới hiện tại. Tuy nhiên, những gì báo chí nhắc về sao trẻ lò La Masia thời gian vừa qua lại là mối tình chị em với ca sĩ người Argentina, Nicki Nicole. Cặp đôi gắn bó như hình với bóng, thậm chí CĐV còn bắt gặp Yamal với vẻ ngoài phờ phạc.

Chưa dừng ở đó, Yamal còn khiến Real Madrid dậy sóng với những lời lẽ chỉ trích không hề có sự tôn trọng trong một buổi phỏng vấn, dẫn đến những vụ xô xát sau trận Siêu kinh điển ở vòng 10 La Liga hôm 26/10. Sau khi bị Vinicius chế nhạo, Yamal còn đáp lại: "Thích thì vào phòng thay đồ đánh nhau".

Bố của Yamal không khuyên bảo, thậm chí còn hùa theo con trai, thách thức Real Madrid ở trận lượt về trên sân nhà.

