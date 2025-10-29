Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người có thể giúp Yamal trở lại quỹ đạo

  • Thứ tư, 29/10/2025 07:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Jorge Mendes – người được mệnh danh là "siêu cò" của làng bóng đá châu Âu – có thể đóng vai trò then chốt để hỗ trợ tài năng trẻ 18 tuổi vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Lamine Yamal đang sa đà vào những bê bối ngoài sân cỏ trong thời gian gần đây.

Với lịch sử khuyên nhủ và định hướng thành công vào sự nghiệp của nhiều ngôi sao, Mendes không chỉ là người đại diện hợp đồng mà còn là một "người cố vấn" đáng tin cậy, đặc biệt khi Barcelona đang bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về hành vi ngoài sân cỏ của Yamal sau thất bại tại El Clásico.

Cần nhớ rằng Mendes đã gắn bó với Yamal từ khi cậu bé mới 15 tuổi, và mối quan hệ này đã chứng minh giá trị qua nhiều sự kiện quan trọng. Năm 2022, Mendes chính là người khuyên Yamal từ chối việc sang Bayern Munich với giá 5 triệu euro.

Siêu cò này thuyết phục Yamal thay đổi ý định và ở lại La Masia. Kết quả là Yamal không chỉ trở thành trụ cột của đội một mà còn kế thừa áo số 10 huyền thoại từ Lionel Messi. Đến năm 2025, Mendes tiếp tục đóng vai trò giúp Yamal gia hạn hợp đồng với Barcelona.

Ban lãnh đạo Barca hy vọng với kinh nghiệm xử lý những sự việc tương tự từ Cristiano Ronaldo hay Joao Felix trong quá khứ, Mendes có thể giúp Yamal lấy lại phong độ và bình ổn tâm lý cầu thủ, thay vì bị phân tâm bởi các tranh cãi ngoài lề.

Những động thái này sẽ bảo vệ tương lai của Yamal. Đầu tuần này, Mendes đã bay sang Barcelona cho một cuộc họp kéo dài ba giờ với Yamal tại một nhà hàng khách sạn, do Giám đốc Thể thao Deco sắp xếp. Cuộc trò chuyện không xoay quanh hợp đồng mà tập trung vào việc "hướng dẫn hành vi của anh ấy đối với câu lạc bộ, ban huấn luyện và phòng thay đồ", dựa trên những lo ngại nội bộ về sự quản lý của Yamal.

Yamal chọc tức dàn sao Real Madrid Đêm 26/10, Lamine Yamal được nhìn thấy lời qua tiếng lại với dàn sao Real Madrid trong thất bại 1-2 của Barcelona ở trận El Clasico.

