HLV Malaysia khiến cả nước hoang mang trước phán quyết của FIFA

Giữa lúc cả Malaysia căng thẳng chờ đợi phán quyết từ FIFA về vụ bê bối nhập tịch, HLV Peter Cklamovski bất ngờ đăng video “Malaysia 4-0 Việt Nam”.

HLV Peter Cklamovski thu hút sự chú ý với bài đăng gây tranh cãi.

Một hành động tưởng như vô hại, nhưng lại thổi bùng cơn lo lắng nơi người hâm mộ.

Không khí bóng đá Malaysia những ngày đầu tháng 11 nặng trĩu. Từ quán cà phê ở Kuala Lumpur đến các trang mạng xã hội, đâu đâu cũng chỉ bàn một chuyện: FIFA sắp ra phán quyết với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sau vụ bê bối giấy tờ giả của bảy cầu thủ nhập tịch. Quyết định được xem là “định mệnh” của cả nền bóng đá nước này, bởi nó có thể kéo theo hệ lụy sâu rộng, từ các giải trong nước đến đội tuyển quốc gia.

Phán quyết vốn được chờ đợi trong tuần trước, nhưng bị hoãn lại. Theo Scoop, Ủy ban Kháng cáo của FIFA vẫn đang rà soát hàng loạt điểm bất nhất trong hồ sơ mà FAM gửi lên. Họ thận trọng đến từng chi tiết, vì đây không chỉ là câu chuyện của Malaysia mà còn là tiền lệ cho chính sách nhập tịch cầu thủ toàn cầu. Một bản trắng án gần như không thể xảy ra. FIFA muốn xử lý cẩn trọng, chậm nhưng chắc.

Trong bầu không khí nặng nề đó, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Malaysia, Peter Cklamovski, lại có động thái gây xôn xao. Trên trang Instagram cá nhân, ông đăng một đoạn video tổng hợp chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam, kèm dòng chú thích: “Malaysia 4-0 Việt Nam. Ký ức ấy sẽ mãi trường tồn”.

LĐBĐ Malaysia đang bị chỉ trích.

Chỉ vài phút sau, mạng xã hội nổ tung. Người hâm mộ chia làm hai phe: một bên cho rằng HLV đang cố gợi lại tinh thần chiến thắng để trấn an; bên còn lại tin rằng đây là “điềm báo” chẳng lành. Một bình luận đầy lo âu viết: “Điềm tốt hay điềm dữ vậy thầy? Cả nước đang thấp thỏm, sao lại chọn lúc này?”. Có người bi quan hơn: “Ông ấy gọi đó là ký ức. Nghĩa là sắp bị xử thua rồi. 4-0 sẽ thành 0-3 mất thôi”.

Trong khi dư luận xôn xao, bản thân Cklamovski vẫn im lặng. Ông không giải thích, không phản hồi. Sự im lặng ấy càng làm tăng thêm cơn sốt lo âu đang lan rộng ở Kuala Lumpur. Các tờ báo thể thao địa phương thậm chí gọi đây là “khoảnh khắc đáng sợ nhất kể từ vụ Timor Leste năm 2016”.

Vụ việc của Timor Leste là vết đen mà FIFA chưa quên. Khi đó, đội tuyển quốc gia nước này bị cấm dự Asian Cup và nhiều giải quốc tế sau khi bị phát hiện làm giả hồ sơ nhập tịch. Giờ đây, Malaysia đứng trước nguy cơ tương tự. Một số cầu thủ bị nêu đích danh, trong đó có Facundo Garces, bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả về nguồn gốc tổ tiên. Báo chí Argentina còn tung ra “bằng chứng vàng”: bản sao giấy khai sinh của ông nội Garcés, được cho là chứng cứ xác thực nhất trong tay FIFA.

Theo quy định hiện hành, FAM bị phạt tiền, còn các cầu thủ bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Tuy nhiên, nếu FAM tiếp tục phủ nhận hành vi sai phạm, án phạt có thể nặng hơn nhiều: đình chỉ thi đấu quốc tế, hủy kết quả các trận đã chơi, thậm chí bị cấm dự Asian Cup hoặc vòng loại World Cup.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia đang vướng rắc rối.

Điều khiến người Malaysia lo lắng không chỉ là án phạt, mà còn là danh dự. Từ chiến thắng 4-0 trước Việt Nam, một dấu ấn được coi là bước ngoặt trong hành trình vươn lên của “Harimau Malaya”, giờ lại trở thành biểu tượng của nỗi sợ. Chính vì thế, bài đăng của Cklamovski như chạm vào vết thương chưa kịp lành.

Thế nhưng, giữa cơn bão tin đồn, nhiều người vẫn đứng về phía ông thầy người Australia. Họ xem hành động của ông như lời nhắc nhở: bóng đá Malaysia từng có thể đánh bại Việt Nam oai hùng, và niềm tin ấy cần được giữ vững. “Đừng sa thải Cklamovski. Ông ấy là người duy nhất giữ đội bóng này còn tinh thần”, một cổ động viên viết trên Berita Harian.

Câu chuyện này, xét cho cùng, phản ánh sự mong manh của niềm tin trong bóng đá hiện đại. Một video tưởng như vô thưởng vô phạt cũng đủ khiến cả đất nước xôn xao, chỉ vì người hâm mộ đang sống trong sợ hãi. Khi FIFA còn chưa ra phán quyết, mọi động thái đều bị soi dưới lăng kính nghi ngờ.

Giữa cơn hỗn loạn ấy, bóng đá Malaysia đang cần hơn bao giờ hết một lời giải thích rõ ràng, một kết thúc minh bạch, để biết mình sẽ đi về đâu. Và có lẽ, hành động của Peter Cklamovski, dù bị hiểu nhầm, lại vô tình gợi nhắc một điều giản dị: ký ức 4-0 không chỉ là “hồi ức”, mà là niềm tin cuối cùng mà bóng đá Malaysia đang cố giữ lại, trước khi FIFA lên tiếng.