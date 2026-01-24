Thành tích ghi bàn đáng nể của Mbappe

Với 11 bàn thắng tại Champions League mùa này, Kylian Mbappe có thành tích ghi bàn vượt qua hơn nhiều đội bóng tham dự giải.

Mbappe trên đà xô đổ hàng loạt kỷ lục trong màu áo Real. Ảnh: Reuters.

Vòng bảng còn một lượt nữa mới kết thúc, nhưng tiền đạo người Pháp ghi tới 11 bàn thắng, con số ngang bằng hoặc nhiều hơn tổng số bàn của hàng loạt đội bóng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Mbappe hiện có cùng 11 bàn như Marseille và Copenhagen. Anh còn vượt qua nhiều đội bóng mạnh khác như Bayer Leverkusen, Atalanta hay Frankfurt, những CLB mới chỉ ghi được 10 bàn. Galatasaray dừng ở mốc 9 bàn, trong khi không ít đại diện giàu truyền thống thậm chí còn có thành tích khiêm tốn hơn.

Với Real Madrid, nếu không tính Mbappe, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mới chỉ ghi được 8 bàn tại Champions League mùa này. Con số ấy chỉ ngang bằng Monaco và Olympiacos, đồng thời thấp hơn so với nhiều đội bóng được đánh giá thấp hơn về danh tiếng.

Danh sách những CLB bị Mbappe vượt qua còn kéo dài với Athletic Club, Napoli, Union Saint-Gilloise hay Ajax, đều mới chỉ chạm mốc 7 bàn. Benfica có 6 bàn, Villarreal và Kairat dừng ở con số 5, trong khi Pafos và Slavia Prague mới ghi được 4 bàn.

Thống kê này cho thấy mức độ ảnh hưởng lớn của Mbappe trong bức tranh chung của Champions League mùa giải năm nay. Nói cách khác, một mình Mbappe đang gánh vác cả hàng công của Real tại đấu trường châu lục.

Việc một cầu thủ ghi bàn nhiều hơn tổng số bàn thắng của hàng loạt đội bóng không phải điều hiếm gặp, nhưng là minh chứng rõ ràng cho phong độ và vai trò trung tâm của Mbappe.

Champions League vốn là sân khấu khắc nghiệt, nơi sự khác biệt thường đến từ những cá nhân xuất chúng. Mbappe giờ đây tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định trước các đối thủ mạnh nhất châu Âu.