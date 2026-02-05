Cú hích Endrick giúp Lyon đổi vận

Có những bản hợp đồng không chỉ để vá đội hình. Chúng đến đúng thời điểm, chạm đúng nỗi khát khao và vô tình trở thành biểu tượng. Với Lyon, Endrick đang là một trường hợp như thế.

Mota từng có thời gian thi đấu bên cạnh Messi. Ảnh: Reuters.

Chỉ vài tháng trước, Lyon còn đứng bên bờ vực sụp đổ. Nguy cơ bị đánh tụt hạng hành chính vì nợ nần khiến một trong những biểu tượng của bóng đá Pháp chao đảo. Những cái tên gắn bó với CLB lần lượt ra đi, niềm tin của người hâm mộ bị bào mòn.

Việc Michelle Kang thay thế John Textor ở thượng tầng giúp Lyon tạm ổn về tài chính, nhưng ổn định trên sổ sách không đồng nghĩa với hồi sinh trên sân cỏ. Lyon cần một cú hích, và họ tìm thấy nó ở một cầu thủ 19 tuổi đến từ Brazil.

Thương vụ mượn Endrick từ Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa đông ban đầu được xem là canh bạc. Không điều khoản mua đứt, thời hạn ngắn, áp lực lớn. Song, chính sự “tạm bợ” ấy lại giải phóng cả đôi bên.

Endrick cần được đá, Lyon cần một người đủ sức kéo họ ra khỏi trạng thái u ám. Chỉ một cuộc điện thoại của HLV Paulo Fonseca kết nối hai nhu cầu ấy.

Những gì diễn ra sau đó vượt xa mong đợi. Năm trận, năm chiến thắng. Năm bàn thắng, một kiến tạo. Endrick không cần thời gian làm quen. Anh ghi bàn ngay trong trận ra mắt, trở thành tâm điểm trong mỗi chiến thắng của Lyon.

Thứ bóng đá mà Fonseca xây dựng bỗng có thêm tốc độ, sức bật và sự táo bạo. Lyon không còn đá để cầm cự, họ đá để áp đặt.

Sự xuất hiện của Endrick còn tạo ra hiệu ứng ngoài sân cỏ. Hơn 16 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội chỉ sau thông báo ký hợp đồng. Áo đấu in tên anh cháy hàng. Trẻ em Lyon đến sân tập chỉ để chờ một chữ ký.

Ở Brazil, lượng người theo dõi các trận của Lyon tăng vọt, thậm chí vượt xa Paris Saint-Germain, đội bóng vốn được xem là gương mặt đại diện của Ligue 1 trên toàn cầu. Với Lyon, Endrick không chỉ là tiền đạo, anh là công cụ truyền thông, là biểu tượng cho một giai đoạn tái sinh.

Giới chuyên môn cũng nhanh chóng nhập cuộc. L'Equipe gọi Endrick là “hiện tượng”, “viên ngọc quý”, “cầu thủ khiến mọi điều trở nên có thể”. Những lời tung hô ấy không chỉ dựa trên bàn thắng.

Endrick chạy không ngừng, sẵn sàng pressing, chấp nhận bị kèm hai người, bị đá rát, nhưng vẫn giữ nhịp độ cho toàn đội. Trận gặp Lille gần nhất, anh không ghi bàn, không kiến tạo, nhưng là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất và chỉ rời sân khi đã cạn sức. Với một cầu thủ tuổi teen, đó là thứ thái độ hiếm thấy.

Quan trọng hơn, Endrick đang làm thay đổi tâm thế của Lyon. Một đội bóng từng lo trụ hạng giờ nói về danh hiệu. Lyon đã 14 năm trắng tay, nhưng với Endrick trong đội hình, giấc mơ không còn viển vông. Họ dẫn đầu Europa League, đã vào vòng knock-out Cúp Quốc gia và bắt đầu được nhắc đến như một kẻ thách thức thực sự, chứ không phải cái tên hoài niệm sống bằng quá khứ.

Tất nhiên, câu chuyện này có giới hạn. Endrick sẽ trở lại Real Madrid vào mùa hè. Lyon không có quyền mua đứt, và chính họ cũng hiểu mình chỉ là một chương trong hành trình dài hơn của thần đồng Brazil.

Nhưng đôi khi, một chương ngắn lại đủ để thay đổi cả cuốn sách. Endrick đến Lyon không để xây dựng di sản lâu dài, mà để thắp lại niềm tin, thứ tài sản vô hình nhưng sống còn với một CLB đang tái thiết.

Nếu Lyon có thể kết thúc mùa giải này bằng một danh hiệu, người ta sẽ nhớ đến Endrick như biểu tượng của bước ngoặt. Còn nếu không, những gì anh để lại vẫn đủ giá trị: một lời nhắc rằng bóng đá không chỉ là tiền bạc hay kế hoạch dài hạn, mà còn là khoảnh khắc đúng người, đúng thời điểm. Với Lyon, Endrick chính là khoảnh khắc ấy.