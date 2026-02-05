Futsal Indonesia quật ngã Nhật Bản trong trận cầu nghẹt thở

Tối 5/2, tuyển futsal Indonesia gây sốc khi thắng Nhật Bản với tỷ số 5-3 ở bán kết giải futsal châu Á 2026.

Futsal Indonesia (áo đỏ) tạo nên trận cầu nghẹt thở với Nhật Bản.

Trận bán kết giữa Indonesia và Nhật Bản mang đến những phút giây cực kỳ nghẹt thở, đúng chất màn so tài đỉnh cao. Thế trận diễn ra với nhịp độ cao, liên tục đảo chiều và được đẩy lên cao trào bằng màn rượt đuổi tỷ số kịch tính khi đội chủ nhà chơi sòng phẳng trước ứng cử viên vô địch.

Indonesia là đội nhập cuộc tốt hơn, liên tục gây sức ép bằng lối chơi áp sát và tốc độ ở hai biên. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt đến ở phút 8. Từ tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm Nhật Bản, Samuel Eko xoay người dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bàn thắng giúp Indonesia chơi hưng phấn, trong khi Nhật Bản đáp trả bằng những pha dứt điểm từ xa của Harada, Uchida hay Yamanaka, nhưng thủ môn Habibie vẫn đứng vững. Hiệp một khép lại với lợi thế tối thiểu 1-0 nghiêng về Indonesia.

Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên cởi mở hơn. Indonesia tiếp tục tận dụng tốt các pha phản công. Phút 18, cú sút của Adriansyah chạm chân Motoishi đổi hướng bay vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, Nhật Bản cho thấy bản lĩnh của nền futsal hàng đầu châu Á khi nhanh chóng vùng lên ở những phút cuối. Trong một tình huống dứt điểm của Motoishi, thủ môn Habibie xử lý không tốt giúp Nhật Bản rút ngắn còn 1-2.

Futsal Indonesia xuất sắc đả bại Nhật Bản.

Chỉ ít phút sau, từ pha căng ngang bên cánh trái của Shimizu, bóng chạm chân Dewa Rizki đổi hướng vào lưới, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2. Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao trào khi Indonesia tái lập thế dẫn bàn với pha dàn xếp tấn công mẫu mực từ sân nhà, Adriansyah băng lên dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-2.

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đây. Khi trận đấu chỉ còn 33 giây, trọng tài cho Nhật Bản hưởng phạt đền do lỗi chạm tay trong vùng cấm của cầu thủ Indonesia sau khi tham khảo VAR. Trên chấm 6 m, Shimizu dứt điểm chính xác để gỡ hòa 3-3. Trận đấu buộc phải bước vào hiệp phụ.

Trong thế trận giằng co ở hiệp phụ thứ nhất, sai lầm trong pha chuyền bóng ngay phần sân nhà khiến Nhật Bản phải trả giá đắt. Tận dụng cơ hội, Reza Gunawan nhanh chân tung cú sút uy lực không thể cản phá, giúp Indonesia lần thứ 4 vượt lên dẫn trước.

Sang hiệp phụ thứ 2, Nhật Bản buộc phải chơi power-play. Và đội tuyển xứ mặt trời mọc thật sự chơi với lửa. Từ một pha xử lý không tốt của Nhật Bản, Gunawan dễ dàng cướp được bóng và đưa vào lưới trống, nâng tỷ số lên 5-3 cho Indonesia.

Nhật Bản sau đó được hưởng quả 6 m, nhưng Shimizu lại sút bóng thẳng lên trời. Thời gian còn lại là không đủ để "Samurai xanh" lật ngược tình thế. Chung cuộc, futsal Indonesia quật ngã Nhật Bản với tỷ số 5-3.

Với kết quả này, tuyển futsal Indonesia sẽ chạm trán Iran ở chung kết vào ngày 7/1. Ở trận đấu sớm, Iran ngược dòng thắng Iraq với tỷ số 4-2. Hiện Iran là đội bóng giàu thành tích nhất giải với 13 lần vô địch sau 16 lần vào chung kết.