Futsal Việt Nam gục ngã trước Indonesia

Tối 3/2, tuyển futsal Việt Nam thua chủ nhà Indonesia với tỷ số 2-3 ở tứ kết giải futsal châu Á 2026.

Trận đấu giữa futsal Việt Nam và Indonesia diễn ra cực kỳ căng thẳng.

Tuyển futsal Việt Nam nhập cuộc quyết tâm nhưng hiệp một lại khép lại với bất lợi lớn cho thầy trò HLV Diego Giustozzi khi bị dẫn trước 2 bàn. Ngay từ những phút đầu, nhịp độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Việt Nam không hề co cụm mà chủ động pressing, liên tiếp tạo ra những pha dứt điểm, song còn thiếu độ chính xác.

Trong khi đó, Indonesia cho thấy sự già dơ và hiệu quả. Phút thứ 4, từ quả đá biên bên cánh trái, đội chủ nhà phối hợp nhanh trước khi Brian tung cú sút gọn gàng mở tỷ số. Bàn thua sớm buộc Việt Nam phải đẩy cao đội hình, song các pha lên bóng thường kết thúc ở những góc sút hẹp hoặc bị hàng thủ Indonesia hóa giải.

Đa Hải là cái tên hoạt động năng nổ nhất bên phía Việt Nam. Cầu thủ số 7 có liên tiếp 3 cơ hội đáng chú ý, nhưng hoặc bị thủ môn Habibie cản phá, hoặc dứt điểm vọt xà, chệch khung thành trong gang tấc.

Tới phút 11, Đa Hải để mất bóng, tạo điều kiện để Indonesia phản công nhanh. Nur dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, nhân đôi cách biệt. Những phút còn lại của hiệp một, Indonesia chủ động giảm nhịp độ, chơi chắc chắn, trong khi Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành.

Sau giờ nghỉ, tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình. Ngay từ những phút đầu, các học trò của HLV Diego liên tục gia tăng sức ép bằng những pha xử lý cá nhân táo bạo. Phút 22, Đoàn Phát có tình huống xoay người khéo léo loại bỏ cầu thủ Indonesia để mở ra góc sút thuận lợi, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi thiếu chính xác. Ít phút sau, Minh Quang thử vận may với cú sút xa, song bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

Nỗ lực của Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 25. Từ pha đi bóng đầy tốc độ của Đoàn Phát, Đa Hải nhận bóng bên cánh trái rồi tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc, hạ gục thủ môn Habibie trong tư thế đối mặt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và thắp lại hy vọng cho đội khách.

Futsal Việt Nam thi đấu cực kỳ nỗ lực.

Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh. Chỉ khoảng chục giây sau, Indonesia tổ chức pha phối hợp ban bật nhuần nhuyễn, khiến hàng thủ Việt Nam lúng túng. Reza tận dụng khoảng trống trước khung thành để dễ dàng ghi bàn, tái lập cách biệt 2 bàn cho đội chủ nhà.

Không chấp nhận buông xuôi, Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình. Phút 28, Đa Hải dốc bóng mạnh mẽ rồi tung cú sút căng, thủ môn Indonesia đẩy ra và Mạnh Dũng lao vào đá bồi nhưng vẫn không thắng được người gác đền Habibie. Đến phút 30, Châu Đoàn Phát có liên tiếp 2 cơ hội rõ ràng, song các cú đá của anh đều bị thủ môn chủ nhà hóa giải.

Thời gian trôi đi trong sự sốt ruột của HLV Diego khi nỗ lực tấn công chưa thể mang lại thêm bàn thắng, trong lúc Indonesia vẫn duy trì lợi thế dẫn 3-1. Khi trận đấu còn khoảng 6 phút, Việt Nam quyết định chơi power-play.

Sau gần một phút triển khai chiến thuật tổng lực, Việt Nam tổ chức phối hợp mạch lạc bên hành lang biên, tạo khoảng trống để Đa Hải tung cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, bóng găm thẳng vào nóc lưới Indonesia, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Những phút còn lại, Việt Nam liên tục dồn lên ép sân khiến Indonesia phải co cụm phòng ngự, trong đó có cú sút chệch cột dọc của đội trưởng Mạnh Dũng. Dù vậy, thời gian còn lại là không đủ để Đa Hải và đồng đội có thể ghi thêm bàn thứ 3.

Chung cuộc, tuyển futsal Việt Nam dừng bước ở tứ kết khi thua Indonesia với tỷ số 2-3.