Futsal Việt Nam gặp Indonesia ở tứ kết giải châu Á

  • Chủ nhật, 1/2/2026 04:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

VCK futsal châu Á 2026 xác định 7/8 cái tên góp mặt ở vòng tứ kết, trong đó tuyển futsal Việt Nam sẽ đối đầu Indonesia.

Indonesia (áo đỏ) là đối thủ của futsal Việt Nam.

Tại bảng A, Indonesia và Iraq sớm thể hiện ưu thế vượt trội khi lần lượt đánh bại Kyrgyzstan và Hàn Quốc để giành vé đi tiếp trước một lượt đấu. Trận hòa 1-1 giữa hai đội ở lượt cuối tối 31/1 giúp Indonesia giữ ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, đồng thời đẩy Iraq xuống vị trí nhì bảng.

Ở bảng B, futsal Việt Nam và Thái Lan không gặp nhiều khó khăn để sớm ghi tên mình vào vòng 8 đội mạnh nhất sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Kuwait và Li Băng. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở lượt cuối chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu, và Thái Lan tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 1-0, qua đó xếp trên Việt Nam.

Bảng D cũng sớm an bài khi Iran và Afghanistan toàn thắng sau 2 lượt trận, vượt qua Saudi Arabia và Malaysia để giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, bảng C còn kịch tính khi mới chỉ xác định được Nhật Bản đi tiếp với 6 điểm tuyệt đối. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Uzbekistan và Tajikistan, với lợi thế lớn đang nghiêng về Uzbekistan.

Đáng chú ý, tuyển futsal Việt Nam sẽ chạm trán Indonesia ở tứ kết vào lúc 19h00 ngày 3/2. Indonesia được đánh giá cực kỳ khó nhằn khi nền futsal phát triển mạnh những năm qua. Do đó, thầy trò HLV Diego Giustozzi cần cẩn trọng nếu muốn tiến sâu tại sân chơi châu lục.

Futsal Việt Nam gục ngã trước Thái Lan

Chiều 31/1, tuyển futsal Việt Nam thua Thái Lan với tỷ số 0-1 trong trận đấu then chốt của bảng B giải futsal châu Á 2026 diễn ra tại Indonesia.

13 giờ trước

Futsal Việt Nam và Thái Lan vào tứ kết giải châu Á

Đội tuyển futsal Việt Nam vào tứ kết VCK futsal châu Á 2026 dù chưa cần ra sân ở lượt đấu cuối vòng bảng.

19:44 29/1/2026

Tuyển futsal Việt Nam thắng trận thứ 2 ở giải châu Á

Trưa 29/1, tuyển futsal Việt Nam tiến sát vé vào tứ kết giải futsal châu Á 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Lebanon ở lượt trận thứ 2 bảng B.

16:18 29/1/2026

