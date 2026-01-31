Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Futsal Việt Nam gục ngã trước Thái Lan

  • Thứ bảy, 31/1/2026 16:41 (GMT+7)
Chiều 31/1, tuyển futsal Việt Nam thua Thái Lan với tỷ số 0-1 trong trận đấu then chốt của bảng B giải futsal châu Á 2026 diễn ra tại Indonesia.

futsal Viet Nam anh 1

Thái Lan ghi bàn vào lưới futsal Việt Nam ở những phút cuối.

Trước lượt đấu này, cả hai đội đều toàn thắng 2 trận và có cùng 6 điểm, nhưng Thái Lan xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Do đó, trận đấu này có ý nghĩa phân định ngôi nhất bảng. Tuyển Việt Nam duy trì thế trận chắc chắn trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng chỉ một khoảnh khắc mất tập trung khi trận đấu còn 4 phút đã khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ bể, dẫn đến thất bại đầy tiếc nuối.

Cuộc đối đầu giữa hai đại diện hàng đầu khu vực Đông Nam Á diễn ra với thế trận căng thẳng ngay từ những phút đầu. Hai đội nhập cuộc thận trọng nhưng không thiếu những pha lên bóng tốc độ, liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, hàng thủ của cả Việt Nanm và Thái Lan chơi tập trung, trong khi các chân sút đều thiếu đi sự chính xác cần thiết ở những tình huống quyết định.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, phản ánh đúng cục diện giằng co trên sân. Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Đáng tiếc, sự vô duyên của các chân sút khiến mọi nỗ lực tấn công không được cụ thể hóa. Có thời điểm, cú dứt điểm của cầu thủ Việt Nam đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành Thái Lan, khiến cơ hội mở tỷ số trôi qua trong gang tấc.

futsal Viet Nam anh 2

Tuyển futsal Việt Nam chưa thể có được kết quả tốt khi đối đầu Thái Lan.

Bên ngoài đường biên, HLV Diego Giustozzi ôm đầu tiếc nuối trước những cơ hội bị bỏ lỡ của các học trò. Dù vậy, Thái Lan cũng cho thấy bản lĩnh của đội bóng giàu kinh nghiệm khi giữ được sự chắc chắn cần thiết.

Ở những phút cuối, Thái Lan đẩy cao đội hình, gây sức ép liên tục. Nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 36. Đoàn Phát đọc tình huống không chính xác, để bóng rơi đúng tầm chân Krit, tạo điều kiện cho số 4 của Thái Lan tung cú dứt điểm gọn gàng, khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Sau bàn thua, Việt Nam quyết định chơi powerplay. Tuy nhiên, hàng thủ Thái Lan chơi kín kẽ và tập trung khiến thầy trò HLV Giustozzi không thể có được bàn gỡ.

Chung cuộc, tuyển futsal Việt Nam thua 0-1 trước Thái Lan và chấp nhận đứng nhì bảng B. Ở vòng đấu loại trực tiếp, Việt Nam sẽ gặp đội nhất ở bảng A - nhiều khả năng sẽ là Iraq hoặc Indonesia.

