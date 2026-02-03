Futsal Thái Lan bị loại khỏi giải châu Á

Chiều 3/2, tuyển futsal Thái Lan thua 2-4 trước Iraq thuộc tứ kết giải vô địch futsal châu Á 2026.

Thái Lan (áo xanh) chia tay sớm giải châu Á.

Bước vào cuộc so tài trên đất Indonesia, "Voi chiến" nhanh chóng áp đặt thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng và sức ép liên tục lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, Iraq cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật và sẵn sàng tung ra những pha phản công sắc bén. Bất ngờ xảy ra ở phút thứ 7 khi Mustafa tận dụng tình huống phản công nhanh, tung cú dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho đại diện Tây Á.

Bàn thua sớm không khiến Thái Lan nao núng. Chỉ hơn một phút sau, Osamanmusa tận dụng pha căng ngang chuẩn xác của đồng đội để ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phần còn lại của hiệp một chứng kiến thế trận một chiều nghiêng về Thái Lan, nhưng sự vô duyên trong khâu dứt điểm cùng sự xuất sắc của thủ thành Ibrahim giúp Iraq đứng vững.

Sang hiệp hai, kịch bản quen thuộc lặp lại. Thái Lan cầm bóng nhiều hơn, nhưng Iraq mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Mustafa hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm không thể cản phá, trước khi Salim Kadhim nâng tỷ số lên 3-1 sau một pha phối hợp mẫu mực. Thái Lan buộc phải chơi power-play trong những phút cuối, song sự mạo hiểm này lại khiến họ trả giá khi thủ môn Ibrahim ghi bàn từ phần sân nhà, nâng tỷ số lên 4-1.

Bàn rút ngắn tỷ số muộn màng của Sriarwut không đủ cứu vãn cục diện. Chung cuộc, Thái Lan thua 2-4 và ngậm ngùi chia tay giải đấu, trong khi Iraq xứng đáng giành vé vào bán kết sau màn trình diễn bản lĩnh và hiệu quả.