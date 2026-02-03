Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Futsal Thái Lan bị loại khỏi giải châu Á

  • Thứ ba, 3/2/2026 18:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 3/2, tuyển futsal Thái Lan thua 2-4 trước Iraq thuộc tứ kết giải vô địch futsal châu Á 2026.

Thái Lan (áo xanh) chia tay sớm giải châu Á.

Bước vào cuộc so tài trên đất Indonesia, "Voi chiến" nhanh chóng áp đặt thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng và sức ép liên tục lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, Iraq cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật và sẵn sàng tung ra những pha phản công sắc bén. Bất ngờ xảy ra ở phút thứ 7 khi Mustafa tận dụng tình huống phản công nhanh, tung cú dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho đại diện Tây Á.

Bàn thua sớm không khiến Thái Lan nao núng. Chỉ hơn một phút sau, Osamanmusa tận dụng pha căng ngang chuẩn xác của đồng đội để ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phần còn lại của hiệp một chứng kiến thế trận một chiều nghiêng về Thái Lan, nhưng sự vô duyên trong khâu dứt điểm cùng sự xuất sắc của thủ thành Ibrahim giúp Iraq đứng vững.

Sang hiệp hai, kịch bản quen thuộc lặp lại. Thái Lan cầm bóng nhiều hơn, nhưng Iraq mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Mustafa hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm không thể cản phá, trước khi Salim Kadhim nâng tỷ số lên 3-1 sau một pha phối hợp mẫu mực. Thái Lan buộc phải chơi power-play trong những phút cuối, song sự mạo hiểm này lại khiến họ trả giá khi thủ môn Ibrahim ghi bàn từ phần sân nhà, nâng tỷ số lên 4-1.

Bàn rút ngắn tỷ số muộn màng của Sriarwut không đủ cứu vãn cục diện. Chung cuộc, Thái Lan thua 2-4 và ngậm ngùi chia tay giải đấu, trong khi Iraq xứng đáng giành vé vào bán kết sau màn trình diễn bản lĩnh và hiệu quả.

Futsal Việt Nam gặp Indonesia ở tứ kết giải châu Á

VCK futsal châu Á 2026 xác định 7/8 cái tên góp mặt ở vòng tứ kết, trong đó tuyển futsal Việt Nam sẽ đối đầu Indonesia.

04:28 1/2/2026

Futsal Việt Nam gục ngã trước Thái Lan

Chiều 31/1, tuyển futsal Việt Nam thua Thái Lan với tỷ số 0-1 trong trận đấu then chốt của bảng B giải futsal châu Á 2026 diễn ra tại Indonesia.

16:41 31/1/2026

Futsal Việt Nam và Thái Lan vào tứ kết giải châu Á

Đội tuyển futsal Việt Nam vào tứ kết VCK futsal châu Á 2026 dù chưa cần ra sân ở lượt đấu cuối vòng bảng.

19:44 29/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Thái Lan Thái Lan

    Đọc tiếp

    Ronaldo tiep tuc bo tap hinh anh

    Ronaldo tiếp tục bỏ tập

    25 phút trước 19:22 3/2/2026

    0

    Siêu sao người Bồ Đào Nha không góp mặt trong buổi tập mới nhất khi Al Nassr chuẩn bị cho trận đấu gặp Al Ittihad vào ngày 7/2.

    Cau thu bat khoc vi Chelsea hinh anh

    Cầu thủ bật khóc vì Chelsea

    41 phút trước 19:07 3/2/2026

    0

    Chuỗi quyết định chồng chéo và thiếu nhất quán của Chelsea khiến hành trình phát triển của Aaron Anselmino liên tục bị gián đoạn.

    Mot cu an mung noi thay vi the cua Zirkzee hinh anh

    Một cú ăn mừng nói thay vị thế của Zirkzee

    47 phút trước 19:00 3/2/2026

    0

    Sự cuồng nhiệt của Joshua Zirkzee sau bàn thắng quyết định của Benjamin Sesko không chỉ gây xúc động, mà còn hé lộ vai trò âm thầm nhưng quan trọng của anh tại Manchester United.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý