Futsal Nhật Bản thắng 6-0 ở tứ kết giải châu Á

Tối 3/2, tuyển futsal Nhật Bản khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi đánh bại Afghanistan với tỷ số 6-0 để thẳng tiến vào bán kết giải futsal châu Á 2026.

Nhật Bản (áo xanh) tỏ ra quá mạnh so với Afghanistan.

Chiến thắng kiểu tennis là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh, bản lĩnh và chiều sâu đội hình của đội bóng xứ Mặt trời mọc.

Bước vào trận tứ kết, Afghanistan không hề lép vế trong những phút đầu. Thế trận diễn ra cân bằng, tốc độ cao và giàu tính tranh chấp. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Phút thứ 5, từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của Reza Hosseinpoor, đội trưởng Shimizu tung cú sút sấm sét ngoài vòng cấm, hạ gục thủ môn Javad Safari.

Bàn mở tỷ số buộc Afghanistan phải dâng cao đội hình. Đại diện Trung Á tạo ra không ít sóng gió với các pha dứt điểm của Mortaza Hussaini hay Mojtaba Husseini, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Hiroshi Tabuchi cùng những pha lăn xả của hàng thủ Nhật Bản đã bảo toàn mành lưới.

Ở chiều ngược lại, đội bóng áo xanh cũng suýt nhân đôi cách biệt khi Harada sút trúng cột dọc, trong khi Qandari của Afghanistan cũng bỏ lỡ cơ hội với cú dứt điểm đưa bóng tìm đến khung gỗ. Hiệp một khép lại với lợi thế mong manh cho Nhật Bản.

Sau giờ nghỉ, Nhật Bản tăng tốc và nhanh chóng bẻ gãy mọi nỗ lực phản kháng. Phút 26, Shimizu hoàn tất cú đúp bằng cú sút sệt hiểm hóc. Tiếp đó, Uchida và Yoshikawa lần lượt trừng phạt hàng thủ Afghanistan bằng những pha dứt điểm cận thành và tận dụng sai lầm cá nhân. Khi đối thủ buộc phải chơi power-play, Ryuji Izu và Shimizu ấn định chiến thắng 6-0.

Với màn trình diễn thuyết phục, Nhật Bản hiên ngang vào bán kết và chờ đối thủ trong cặp đấu giữa Việt Nam và chủ nhà Indonesia.